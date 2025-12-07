Inde: au moins 23 personnes, dont des touristes, meurent dans l'incendie d'une boîte de nuit à Goa

Les restes d'une discothèque après avoir été ravagée par un incendie à Goa, dans l'ouest de l'Inde, le 7 décembre 2025 ( AFP / - )

Au moins 23 personnes, dont plusieurs touristes, sont mortes dans l'incendie d'une boîte de nuit très fréquentée de la célèbre station balnéaire de Goa, dans l'ouest de l'Inde, ont annoncé dimanche matin de hauts responsables de cette ancienne colonie portugaise.

Le feu s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche, après minuit, dans une discothèque qui fait partie d'un hôtel à d'Arpora, dans l'arrondissement de Goa Nord, a précisé la police citée par l'agence Press Trust of India (PTI).

"Aujourd'hui est un jour très douloureux pour nous tous à Goa. Un incendie majeur à Arpora a coûté la vie à 23 personnes", a écrit le ministre en chef de l'exécutif local, Pramod Sawant, sur son compte X.

Ce haut responsable a précisé que "le personnel de l'hôtel et trois ou quatre touristes étaient morts asphyxiés".

Il n'a donné aucun détail sur d'éventuels blessés, ni sur la nationalité des victimes, indienne ou de pays étrangers.

"Je me suis rendu sur les lieux et j'ai ordonné une enquête", a déclaré M. Sawant, promettant que "les responsables seront soumis aux sanctions les plus sévères prévues par la loi".

D'après lui, ce "tragique accident n'aurait jamais dû se produire" car "l'établissement fonctionnait sans autorisation en bonne et due forme et cette négligence a provoqué l'incendie".

- Possible explosion -

Des images de PTI, reprises par l'AFPTV, montrent des secouristes évacuer sur des brancards des blessés ou des morts, en descendant en pleine nuit un escalier étroit en pierre de l'établissement "Birch" devant lequel policiers, secouristes, ambulanciers et badauds se pressent.

Des médias locaux, s'appuyant sur leurs sources policières, ont laissé entendre que le sinistre avait pu être provoqué par une "explosion d'une bonbonne" de gaz, tout en ajoutant que l'enquête n'en était qu'à ses débuts.

D'autres images en plan large montrent de la fumée s'échapper du lieu du sinistre.

Goa, ancienne colonie portugaise (1510-1961) posée au bord de la mer d'Arabie, partie de l'océan Indien séparant le sous-continent indien de la péninsule arabique, est une station balnéaire réputée dans le monde.

Elle est fréquentée par des touristes indiens, asiatiques, occidentaux et russes, attirés par ses plages, ses lieux de divertissement et son riche patrimoine architectural colonial.

Goa a reçu plus de dix millions de touristes en 2024, dont près de 470.000 étrangers, selon des statistiques officielles.

Les incendies en Inde sont fréquents, en raison d'infrastructures parfois en piteux état et de normes de sécurité et d'évacuation pas toujours appliquées, ni respectées.

En mai dernier, 17 personnes avaient péri dans l'incendie d'un immeuble de la ville de l'informatique et de la tech, Hyderabad (sud).

Un mois plus tôt, ce sont 15 autres personnes qui avaient perdu la vie dans un hôtel de Calcutta (est) en flammes en tentant de sauter par les fenêtres.