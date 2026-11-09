Inde : à Loni, la ville la plus polluée du monde, la poussière est partout

Des personnes marchent le long des voies ferrées dans une épaisse brume de pollution à Loni (Inde) le 9 novembre 2026 ( AFP / Arun SANKAR )

"J'ai l'impression d'avaler 50 grammes de poussière par jour". D'un revers de main, Kanwar Singh nettoie la pellicule qui recouvre ses vêtements, comme à chacun de ses trajets en moto. À Loni, dans le nord de l'Inde, impossible d'échapper à la pollution.

"Ça rentre dans ma gorge et dans mes poumons", décrit ce vendeur de cigarettes de 55 ans, "le soir, je dois boire de l'eau chaude et faire des gargarismes pour réussir à respirer".

À une trentaine de kilomètres à l'ouest de la capitale indienne New Delhi, Loni a hérité en 2025 de l'infamante première place du palmarès des villes les plus polluées de la planète dressé par IQAir, société suisse de surveillance de la qualité de l'air.

Ses 700.000 habitants ont respiré une concentration moyenne de 112,5 microgrammes par mètre cube de PM2,5 - des particules cancérigènes si fines qu'elles pénètrent directement dans le sang.

Un conducteur de rickshaw électrique, le visage couvert, transporte des passagers au milieu d’un épais brouillard de pollution à Loni (Inde) le 9 novembre 2026 ( AFP / Arun SANKAR )

Une quantité... plus de 22 fois supérieure au seuil annuel recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

New Delhi, comme Noida et Ghaziabad dans sa banlieue, figuraient dans le top 20 du même classement, avec quatre autres villes indiennes.

Lors des pics de pollution, de novembre à janvier, quand l'air froid maintient les polluants près du sol, les concentrations de PM2,5 peuvent y dépasser 800 microgrammes par mètre cube, soit plus de 50 fois le seuil recommandé par l'OMS sur 24 heures.

Et pourtant, comme la plupart de leurs habitants, M. Singh ne porte pas de masque et se contente de couvrir son visage d'un foulard ou d'un mouchoir.

"Plus d'envies"

"Nous sommes pauvres", explique M. Singh, qui gagne moins de 5 euros par jour. "Si nous avions de l'argent, nous aurions acheté un appartement ailleurs".

Des personnes circulent le long d’une route au milieu d’un épais brouillard de pollution à Loni (Inde) le 2 novembre 2026 ( AFP / Arun SANKAR )

Peu d'habitants ont les moyens de vivre dans un logement bien isolé ou de s'équiper en purificateurs d'air.

La pollution pèse tout particulièrement sur les résidents de Loni, siège d'usines de traitement de déchets électroniques, d'ateliers de teinture textile, de sites de recyclage du plastique et d'installations métallurgiques.

En août, les autorités chargées de la surveillance de la qualité de l'air y ont relevé de "nombreuses non-conformités" aux normes environnementales en vigueur. Comme la présence de fours à bois et à charbon dans plusieurs usines.

À ces émissions toxiques s'ajoutent les poussières qui émanent des chantiers de construction, des routes trouées de nids de poule et, surtout, des nombreux véhicules qui les fréquentent.

"J'ai des problèmes à la gorge, une sensation de brûlure dans les yeux. Les gens tombent très souvent malades très vite", témoigne Savita Devi, 51 ans.

Le matin, avant que le soleil ne commence à dissiper le brouillard toxique, "je n'ai tout simplement plus rien envie de faire", confie cette femme au foyer, qui avoue que la situation pèse sur sa santé mentale.

"Juste survivre"

Comme beaucoup d'autres habitants, elle a constaté que ses petits-enfants étaient plus souvent malades lors des pics de pollution, qui favorisent cancers et maladies cardiovasculaires.

Selon le Centre for Research on Energy and Clean Air basé en Finlande, la mauvaise qualité de l'air a causé en 2023 plus de 17.000 morts à Delhi, soit 15 % des morts qui y ont été recensées.

Et dans toute l'Inde, une étude publiée en 2024 dans la revue The Lancet a estimé à 3,8 millions le nombre de morts liées à la pollution de l'air entre 2009 et 2019.

Un véhicule pulvérise de l’eau pour réduire la pollution de l’air à Loni (Inde) le 2 novembre 2026 ( AFP / Arun SANKAR )

Face à ce bilan, les mesures prises jusque-là par les autorités locales semblent dérisoires.

C'est le cas de ces camions qui sillonnent les routes en les arrosant pour rabattre la poussière. "Elle revient quand même sans cesse", se désole Inamul Khan, un commerçant de 27 ans. "Il faut laver deux ou trois fois nos vêtements, nos draps. Tout finit par être abîmé".

Comme chaque année, Kunwar Singh, qui souffre de problèmes respiratoires, a vu arriver avec inquiétude Diwali, la fête hindoue des lumières ce dimanche, où pétards et feux d'artifice viennent aggraver la pollution et l'obligent à rester cloîtré chez lui.

"Je porte un masque, je me couvre le visage et je prends mes médicaments", dit-il, "juste pour survivre".