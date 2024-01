Incroyable mais Brest

Troisième de Ligue 1, Brest a fait le match qu'on attendait de lui au Parc des Princes : plein d'envie et de détermination. Avant d'être récompensé d'un point, preuve que les Bretons méritent ce qui leur arrive.

Le parcage brestois, coin le plus bruyant d’un Parc des Princes une nouvelle fois privé d’une partie de ses ultras, avait de quoi célébrer au coup de sifflet final. Non, Brest n’est pas parvenu à s’imposer au pied de la tour Eiffel, mais ce premier point pris par le club breton face au PSG depuis avril 2011, soit avant l’arrivée de QSI (14 défaites consécutives depuis), a forcément une saveur particulière. En premier lieu car aussi bien le résultat que le scénario de la rencontre confirment que les Ty Zef vivent une saison à part et méritent leur place au classement.

Ne jamais rien lâcher, toujours pousser

Personne ne donnait pourtant cher de leur peau à la pause, quand après un premier acte loin d’être indigent, Marco Asensio et Randal Kolo Muani avaient mis Paris sur les bons rails. Mais c’était compter sans la persévérance qui caractérise la bande d’Éric Roy, bien décidée à arracher l’un de ses premiers résultats contre un gros poisson (à l’exception d’un nul vierge à Nice, Brest n’avait pris aucun point face au top 5 du championnat cette saison). « Le message que je leur ai fait passer à la mi-temps était un peu dur. On voulait être acteurs de ce match , analysait en conférence de presse un entraîneur inspiré dans son coaching. On y a toujours cru. Le troisième but était le plus important, et le fait de l’avoir marqué a donné du courage à l’équipe. Je suis vraiment fier d’entraîner cette équipe-là. » …

