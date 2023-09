information fournie par So Foot • 20/09/2023 à 21:53

Incidents lors de Nantes-OM : fermeture de la tribune Loire pour un match

À la suite des incidents ayant émaillé la rencontre entre le FC Nantes et l’Olympique de Marseille, la Commission de discipline de la LFP vient d’annoncer, ce mercredi soir, la « fermeture pour un match ferme et pour un match avec sursis de la tribune Loire du stade de la Beaujoire ». Si la sanction prise par l’instance peut s’entendre, le secteur visé pose en revanche question.

« Comportement des supporters du FC Nantes : incident en tribune Océane, introduction et usage d’engins pyrotechniques, jets d’objets et intrusion sur l’aire de jeu » , titre notamment la LFP pour annoncer son délibéré. Il convient également de rappeler que c’est dans cette même tribune, Océane, qu’une famille de supporters de l’OM avait notamment été violemment agressée. La sanction prenant effet le 26 septembre, les Canaris pourront normalement accueillir Lorient ce samedi, mais seront privés de la tribune Loire pour les rencontres face à Montpellier et Reims.…

FP pour SOFOOT.com