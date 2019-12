Incident de niveau 2 dans une centrale nucléaire de Seine-Maritime, des pièces électriques en cause

Il s'agirait de cellules électriques défectueuses. L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a annoncé ce mardi qu'un incident de niveau 2 sur 7, sur l'échelle INES, a été repéré sur le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Penly (Seine-Maritime).Fort heureusement, ce réacteur se trouve en arrêt pour maintenance : selon l'ASN, ces « défauts sur des composants de cellules électriques » repérés rendent « indisponibles des systèmes de secours du réacteur 2 ».L'autorité précise que des contrôles doivent être effectués dans d'autres centrales, car cet incident pourrait concerner plusieurs infrastructures nucléaires de l'Hexagone.Un incident déclaré le 18 décembre par EDF« EDF vérifie actuellement quels autres réacteurs pourraient être concernés » et l'entreprise « procédera au remplacement de ces pièces », précise le gendarme du nucléaire dans son communiqué diffusé sur son site Internet.Les pièces « concernées sont fabriquées par Schneider Electric et appartiennent au même lot de pièces », ajoute l'ASN. EDF, qui a déclaré cet incident le 18 décembre à l'ASN, « achève actuellement le remplacement des 28 contacts d'insertion concernés sur le réacteur 2 », selon le communiqué.« Notre fournisseur cherche l'origine de la défaillance et je ne connais pas l'avancée de ces recherches », a réagi Stéphane Rivas, le directeur de la centrale, auprès de France Bleu.Il définit Schneider Electric comme « une entreprise qualifiée et mondialement réputée » et assure que « ces pièces ont fait l'objet d'un contrôle renforcé ».Les contacts d'insertion sont des éléments de tableaux électriques qui « permettent la mise en service et la mise à l'arrêt des matériels électriques à partir d'ordres automatiques issus du contrôle commande, du système de protection du réacteur, ou d'ordres manuels », précise le gendarme du nucléaire.Un redémarrage du réacteur ...