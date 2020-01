Incident au théâtre, incendie de La Rotonde, menaces... Emmanuel Macron à l'épreuve de la violence

« Je ne lâcherai rien », assurait Emmanuel Macron cette semaine en petit comité après l'incident survenu le 17 janvier au soir au théâtre des Bouffes du Nord (Paris Xe). Alors qu'ils assistaient à la pièce « La Mouche », le président et son épouse avaient dû être sécurisés quelques minutes après l'intrusion d'un groupe de manifestants. Pour bien signifier qu'ils ne changeraient rien à leurs habitudes, ils avaient tenu ce soir-là à poursuivre leur programme tel qu'ils l'avaient imaginé, ou presque.Une fois la représentation achevée, ainsi se sont-ils offert un dîner avec les comédiens, non pas en coulisses comme c'était initialement prévu, mais dans un restaurant parisien. Message, en clair : on ne les empêchera pas de sortir, eux qui aiment s'évader de l'Elysée pour se rendre au spectacle ou dans des bars à vin. « Ils n'ont pas peur », insiste un intime. « Je n'ai jamais connu de haine à ce niveau contre un président, même sous Sarkozy... », confesse toutefois un fidèle, plus inquiet.Proche des Macron, le comédien Christian Hecq, sociétaire de la Comédie française, était présent. « Il n'y a pas eu de fuite. Le spectacle a été interrompu une vingtaine de secondes, les acteurs ont ralenti leurs répliques. J'étais en coulisses, on s'est demandé ce qu'il se passait. Les gens ont cru presque à un attentat. L'intrusion était assez violente, ils jetaient des projectiles », raconte le comédien belge, qui dit avoir vu la première dame sortir sous escorte, « et le président l'a accompagnée vers la sortie » avant de revenir. « C'était court, ça a été maîtrisé ». « Ils ont été en confinement cinq minutes, le temps de descendre et remonter. Le président a tenu à regagner sa place dans le public. Brigitte n'a pas voulu déranger et a suivi la fin au fond de la salle », complète un membre du premier cercle.«Essayez la dictature et vous verrez !»Plus que cet ...