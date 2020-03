Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Incertitudes autour de l'édition 2020 de l'Eurovision de la chanson Reuters • 06/03/2020 à 12:21









INCERTITUDES AUTOUR DE L'ÉDITION 2020 DE L'EUROVISION DE LA CHANSON AMSTERDAM (Reuters) - L'épidémie de coronavirus fait planer un doute sur le déroulement de l'édition 2020 du concours de l'Eurovision de la chanson, qui doit se tenir théoriquement du 12 au 16 mai prochain à Rotterdam, a annoncé vendredi la chaîne publique néerlandaise NOS, co-organisatrice de l'événement. La présence du coronavirus est avérée depuis le 27 février aux Pays-Bas, qui comptaient en date de jeudi 82 cas confirmés. Un premier décès a été enregistré vendredi. Il s'agit d'un homme de 86 ans qui est mort dans un hôpital de Rotterdam, a annoncé l'Institut national de santé. En vertu des règles de l'Eurovision, il revient aux Pays-Bas, couronnés l'an passé avec "Arcade", la ballade piano-voix de Duncan Laurence, d'organiser l'édition 2020. Mais un porte-parole de la NOS a souligné que différents scénarios étaient à l'étude à la lumière de la lutte contre la propagation du coronavirus. Les organisateurs suivront les recommandations des autorités sanitaires, a-t-il ajouté. En temps normal, l'Eurovision peut attirer plusieurs dizaines de milliers de spectateurs assistant en direct dans des salles gigantesques à ce rendez-vous annuel de l'Eurodance et du kitsch joyeux. Pour l'heure, et contrairement à d'autres Etats, les Pays-Bas n'ont pas limité, voire interdit les rassemblements publics. (Toby Sterling; version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

