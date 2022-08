Incendies: pas de progression du feu en Gironde, fin de canicule en vue

La fumée d'un incendie à Campeneac, le 12 août 2022 dans le Morbihan, dans l'ouest de la France ( AFP / FRED TANNEAU )

L'incendie "hors norme" de Gironde ne progressait plus vendredi après-midi, grâce à l'intervention de pompiers français désormais épaulés par des renforts européens, sous une chaleur caniculaire qui prendra fin dimanche.

Un mois jour pour jour après les deux incendies gigantesques de Landiras et la Teste-de-Buch en Gironde, la reprise de feu de "Landiras-2", comme le nomment les pompiers, n'a "plus connu de progression depuis maintenant 48 heures", s'est félicité le directeur départemental des pompiers de la Gironde, Marc Vermeulen lors d'un point presse vendredi en fin d'après-midi.

Les habitants de certains secteurs des communes landaises de Moustey et Saugnac-et-Muret ont même été autorisés à rentrer chez eux dès 20h00.

A la veille d'une journée classée "rouge" par Bison Futé, les autorités ont décidé de ce fait de rouvrir "dès 20h00" l'A63, qui relie Bordeaux à l'Espagne, fermée depuis mercredi sur une portion de 20 km, a annoncé la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine Fabienne Buccio.

Dans cette zone du sud de la Gironde, "le feu est toujours actif sur le côté ouest", a prévenu Mme Buccio, rappelant qu'un millier de pompiers étaient toujours mobilisés.

Des pompiers allemands puis roumains, têtes de pont d'un contingent de 361 soldats du feu également polonais ou autrichiens, ont pris part "dès l'aube" à cette mobilisation pour éteindre ce feu qui a ravagé 7.400 hectares de pins depuis mardi.

Sur la base aérienne de Mérignac, près de Bordeaux, ce sont également deux Canadair italiens et 2 Canadair grecs qui sont arrivés dans la matinée et pour certains, ont entamé immédiatement leur mission sur la forêt des Landes de Gascogne.

"Nous sommes contents parce qu'on sait qu'on vous aide, les amis", dit le commandant Anastasis Sariouglou, 36 ans, qui effectue sa première mission en France.

Carte de Gironde montrant les zones de reprises d'incendies depuis le 9 août et les zones déjà brûlées en juillet ( AFP / )

A Hostens, en Gironde, où le PC avait pris des airs d'auberge espagnole, le chef de détachement le colonel roumain Cristian Buhaiànu assurait que ses 77 pompiers - uniformes à bretelles rouges, casquettes et camions floqués +pompierii + - étaient "prêts à partir sur le terrain", bientôt rejoints par 21 soldats du feu polynésiens.

"Ils arrivent de l’autre bout du monde pour venir soutenir leurs camarades qui luttent contre les flammes en Gironde : merci à nos pompiers de Polynésie pour leur solidarité. Māuruuru !" (merci en tahitien), a tweeté le président Emmanuel Macron dans l'après-midi.

En France, trois fois plus d'hectares ont brûlé que la moyenne annuelle des dix dernières années, et l'année est record dans l'Union européenne depuis le début des relevés en 2006.

Même le Jura, au climat normalement plus modéré, a été frappé de deux incendies.

A l'ouest de la France, un incendie qui a détruit près de 300 hectares de végétation en forêt de Brocéliande à l'ouest de Rennes, était "contenu aux deux tiers" vendredi en fin d'après-midi, ont déclaré le préfet du Morbihan et les pompiers, qui comptaient sur les largages dans la soirée d'un Dash, en provenance du sud-ouest, pour combattre ce feu.

En Ardèche un incendie qui s'était également déclenché mercredi soir et ravagé au moins 320 hectares "a été fixé", a annoncé vendredi après-midi la préfecture de département, ajoutant que 150 à 200 pompiers restaient mobilisés.

Face à cette situation "exceptionnelle", plusieurs grandes entreprises françaises -Carrefour, Orange, EDF, Axa, Auchan ou encore GRDF ont pris des mesures pour faciliter la libération de leurs employés pompiers volontaires, répondant à l'appel de Gérald Darmanin.

- Nuits caniculaires -

La France souffre d'une troisième vague de chaleur.

Carte montrant les départements concernés par une alerte vigilance pour risque de canicule jusqu'au 13 août 16H00, selon Météo-France ( AFP / )

A Persan-Beaumont, dans le Val d'Oise où le mercure a grimpé à 35°C, Georges Gaillard qui pilote un opération de chantier SNCF proposait "des pauses fraîcheurs, comme au foot" et "beaucoup de bouteilles d'eau" à ses ouvriers en train d'installer "un nouveau ballast, clair" qui "capte la chaleur" et la "réverbère encore plus".

19 départements du sud-ouest au Finistère ont été placés en vigilance orange canicule par Météo-France pour la journée de samedi.

Selon Jean-Michel Soubeyroux de Météo-France, l'été 2022 en France s'approche déjà de ce que serait "un été moyen du milieu de siècle" dans un des scénarios pessimistes du réchauffement climatique, dit-il à l'AFP.

Le lit asséché de "La Savoureuse" à Belfort, le 12 août 2022 dans l'est de la Francce ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Selon Météo-France, cette vague de chaleur devrait se conclure dimanche, avec des orages sur la majeure partie de la France, dont la Corse, placée en vigilance orange dès vendredi soir.

Ces orages seront accompagnés de fortes précipitations localisées, insuffisantes toutefois pour remédier à la sécheresse historique, selon les prévisions du service météorologique.

Carte du sud-ouest de l'Europe montrant la concentration maximale quotidienne de particules en suspension (PM10) prévue pour le 13 août, selon Copernicus ( AFP / )

Canicule signifie aussi sécheresse, exceptionnelle dans le pays après un mois de juillet où moins d'un centimètre de pluie est tombé en moyenne.

Les nappes phréatiques se vident à un niveau préoccupant, a averti le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

Il est interdit d'arroser sur une grande partie de la France et 73 préfets ont même interdit les prélèvements d'eau aux agriculteurs sur tout ou partie de leurs départements.

Une interdiction pas toujours respectée car sécheresse et canicule amoindrissent les rendements de nombreuses activités agricoles : arboriculture, maraîchage, céréales et même élevage.