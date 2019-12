Incendies géants en Australie : «Certains jours, c'est difficile de respirer»

Des scènes de désolation en Australie, avec des forêts de brousses entières parties en fumées et d'épais nuages qui se propagent aux alentours, notamment sur Sydney. Depuis le mois de septembre, plus de trois millions d'hectares ont brûlé dans le pays, soit presque trois fois la superficie de l'Ile-de-France et cinq fois celle de la Corse.Cela s'explique, notamment, par les températures extrêmes enregistrées sur place. Le record absolu pour décembre a d'ailleurs été battu jeudi, avec 49,9 °C dans la plaine de Nullearbor, en Australie-Occidentale. Parallèlement, le gouvernement est critiqué pour sa politique économique favorable à l'industrie du charbon, qui rejette beaucoup de gaz à effet de serre.Odeur de brûlé et brouillardLa situation est critique aussi dans certaines grandes villes. Sydney, situé sur la côte Est du pays et à près de 100 km des flammes, est littéralement asphyxié par d'épaisses fumées, comme nous l'ont raconté plusieurs expatriés qui vivent sur place.La première fois qu'un feu de brousse a été ressenti dans la ville a été « mi-octobre, ce qui est très tôt dans la saison », se souvient Fanny, conceptrice de lumière âgée de 34 ans. « Il y avait une odeur de brûlé dans les rues et une forme de brouillard empêchait de voir l'horizon », ajoute-t-elle.Depuis un mois, une telle situation à Sydney se produit environ deux jours par semaine, alors que ça n'arrive d'habitude que deux ou trois fois pendant l'été. « Ça irrite au niveau de la gorge et des yeux, un peu comme un feu de barbecue », raconte Jérôme, 25 ans, qui y travaille dans l'événementiel depuis un an. « Certains jours, c'est difficile de respirer et on ne voit pas bien à 10 m », renchérit Naty, 25 ans, arrivée en Australie fin novembre. « J'ai pas mal voyagé et je n'ai connu ça nulle part ailleurs. Le plus désagréable ce sont les migraines, les toux, et les cendres dans les yeux », ...