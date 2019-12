Incendies et records de chaleur en Australie : l'état d'urgence décrété pour sept jours

L'état d'urgence est déclaré pour sept jours dans l'Etat australien de Nouvelle-Galles du Sud, dans le sud-est du pays, dont Sydney est la capitale. Des températures records favorisent de gigantesques incendies, qui menacent de plus en plus la première ville du pays, avec ses cinq millions d'habitants.Mardi et mercredi, l'Australie a battu des records de chaleur depuis le début des relevés, avec une moyenne nationale des températures maximales mesurée à 41,9 °C mercredi et 40,9 °C mardi. Et la situation pourrait s'être répétée ce jeudi, et encore vendredi. La journée la plus chaude enregistrée jusqu'alors remontait à janvier 2013 (40,3 °C). À ces journées les plus chaudes s'ajoutent des records locaux : jeudi, le mercure a grimpé à 49,8° dans la localité d'Eucla, en Australie-Occidentale. Le record (49,5° à Birdsville, dans l'Etat du Queensland) datait de 1972. Le record absolu a été enregistré en 1960 à Oodnadatta, un village de 200 âmes en terre aborigène. Ce 2 janvier-là, il avait fait 50,7°.« C'est juste un jour très chaud de plus », a expliqué à l'agence de presse Reuters Hayley Nunn, le patron du Pink roadhouse, une échoppe, peinte en rose bonbon, où s'arrêtent les touristes en chemin pour le désert de Simpson. « Les gens me disent qu'ils adorent l'été (saison en cours en Australie NDLR)... Si c'est le cas, venez et voyez car vous ne l'aimerez plus ! »« Venez, et vous n'aimerez plus l'été ! »Cette canicule aggrave les incendies qui ravagent toujours le pays. En Nouvelle-Galles du Sud, les pompiers ont affirmé ce jeudi que, sur les 106 incendies brûlant, 53 n'étaient pas maîtrisés. Dans ce territoire au climat subtropical humide, aride sur ses franges intérieures, au moins trois millions d'hectares sont partis en fumée ces dernières semaines. Six personnes sont mortes et plus de 800 maisons ont été détruites. At 5.30pm there are 106 fires burning, 53 are ...