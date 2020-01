Incendies en Australie : une mission secrète pour sauver des arbres préhistoriques

Une mission secrète a permis de sauver de l'un des incendies qui ravagent l'Australie le dernier site naturel au monde de pins de Wollemi, un arbre préhistorique découvert en 1994. Cette mission a été révélée mercredi.Moins de 200 de ces arbres protégés existent encore à l'état naturel, cachés dans une gorge dans les Blue Moutains, une zone située au nord-ouest de Sydney et classée au patrimoine mondial de l'humanité.La région a été touchée par l'un des incendies géants qui frappent l'Australie depuis plusieurs mois. Australia's prehistoric Wollemi Pines are saved from the grips of the country's devastating bushfires https://t.co/hTmiZCcyLk pic.twitter.com/SN8qJIiNSL-- Reuters (@Reuters) January 16, 2020 « Une mission de protection environnementale sans précédent » a alors été menée pour sauver ces arbres, a déclaré dans un communiqué Matt Kean, ministre de l'Environnement de Nouvelle-Galles-du-Sud, un Etat du sud-est de l'Australie.Des pins vieux de plus de 200 millions d'annéesÀ la fin de 2019, alors que les flammes approchaient la zone protégée, les pompiers australiens ont dépêché des avions bombardiers d'eau pour larguer du produit retardant en un anneau protecteur autour des pins. The Wollemi Pines pre-date the dinosaurs, but they were nearly wiped out... https://t.co/D7NYdqNYzq via @YouTube-- Julie Peterson (@LaRiccia_Bionda) January 16, 2020 Et des pompiers spécialisés ont été hélitreuillés dans la gorge où se cachent les arbres et y ont installé un système d'irrigation pour leur fournir de l'humidité, ont expliqué des responsables. AFP/NSW Department of Planning, Industry and Environment. Les précieux pins, une espèce vieille de plus de 200 millions d'années, étaient considérés comme une espèce disparue jusqu'à ce que le site soit découvert en 1994 en Nouvelle-Galles-du-Sud dans le parc naturel de Wollemi, d'où leur appellation. Depuis leur découverte en ...