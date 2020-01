Incendies en Australie : un pompier meurt en combattant les flammes

Un pompier de 60 ans est mort en combattant un incendie dans le sud-est de l'Australie, a annoncé un responsable des pompiers locaux.Au total, cela porte à au moins 27 le nombre de personnes décédées depuis le déclenchement des gigantesques feux dans le pays.Selon le chef des pompiers des forêts de l'Etat du Victoria, ce pompier a été « pris dans un incident alors qu'il travaillait sur un incendie dans les environs d'Omeo ». L'homme, qui était très expérimenté et qui avait fêté ses quarante ans de service chez les pompiers, aurait été frappé par un arbre. A veteran firefighter and father-of-two who died trying to contain a blaze in Victoria's north-east has been remembered as a "much-loved" family man who spent four decades dedicated to parks management and conservation https://t.co/3EupAeyOOs #VictorianFires #AustralianFires-- The Sydney Morning Herald (@smh) January 12, 2020 Le bilan des victimes s'est donc alourdi alors que les combattants du feu profitaient d'une météo plus fraîche pour diriger des brûlis et renforcer les lignes de confinement des incendies.Une commission d'enquête sur les incendiesLe Premier ministre Scott Morrison a par ailleurs déclaré sur la chaîne de télévision ABC qu'il était « nécessaire » de lancer une commission d'enquête sur les incendies. Sa propre gestion de la crise suscite des critiques persistantes.Dans le même temps, il a reconnu l'exaspération de la population devant des incendies qui ont déjà détruit une zone de la taille de la Corée du Sud ou du Portugal et enveloppaient à nouveau Sydney de fumée ce dimanche. Au total, 2 000 habitations ont été endommagées. Un milliard d'animaux auraient déjà péri dans ces flammes. Sydney's air quality has again dipped into "hazardous" territory as southerly winds continue to blow bushfire smoke into the city from the state's south, where dozens of fires are burning amid easing conditions ...