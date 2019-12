Incendies en Australie : un nuage toxique enveloppe la capitale Canberra

Un nuage toxique de fumée a atteint dimanche la capitale australienne, Canberra, alors que les pompiers luttaient contre plus de 140 feux de brousse. Le pire est à craindre car ces multiples incendies pourraient être alimentés en début de semaine par une forte vague de chaleur.L'est de l'Australie connaît depuis trois mois des incendies particulièrement dévastateurs, conséquence, selon des scientifiques, d'une sécheresse prolongée et du réchauffement climatique.À leur réveil dimanche matin, les habitants de Canberra (sud-est) ont constaté qu'un brouillard toxique lié aux incendies a envahi la capitale. Sydney a récemment connu, durant plusieurs semaines, un tel phénomène. What is happening...? #fires #canberra pic.twitter.com/rRYc6iU7Xo-- Kate Morris (@Katelmorris97) December 7, 2019 Les autorités ont indiqué que des conditions météorologiques favorables leur ont permis de maîtriser divers incendies avant le retour annoncé pour mardi de forts vents et de températures élevées.Un « méga incendie » à moins d'une heure de SydneyParmi ces feux, un « méga incendie » brûle à travers 250 000 hectares, soit 25 fois la surface de la Ville de Paris ou 350 000 terrains de football à titre de comparaison. Ce « méga incendie » se trouve actuellement à moins d'une heure de route Sydney, la plus grande ville australienne, sur laquelle des cendres sont parfois tombées.« Aujourd'hui, les équipes (de lutte contre les incendies) feront tout ce qu'elles peuvent pour consolider et renforcer les lignes de confinement », indique Greg Allan, porte-parole des pompiers en charge des incendies dans les zones rurales de Nouvelles-Galles du Sud. Smoke shrouded Sydney and surrounding areas after wildfires continued, causing hazy conditions.Around 25 fires were burning across New South Wales, killing at least six and destroying dozens of homes. https://t.co/DnGd2s1Ex7 pic.twitter.com/VO5GTN7pwc-- ABC News (@ABC) December 5, 2019 ...