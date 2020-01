Incendies en Australie : pourquoi on ne s'intéresse qu'aux koalas

Ils sont devenus les symboles des incendies qui ravagent l'Australie depuis l'automne 2019. Les koalas sont en première ligne face aux flammes et retiennent l'attention des médias et des réseaux sociaux. Fin novembre, la vidéo du sauvetage de Lewis, prisonnier des flammes, par une automobiliste avait fait le tour du monde. Recueilli au Koala Hospital de Port Macquarie, il avait dû être euthanasié, ses blessures étant trop importantes.Une autre vidéo, montrant un cycliste étanchant la soif d'un koala déshydraté, aura presque égalé, en termes de vues, le sauvetage filmé de Lewis. Inquiets pour l'avenir du petit marsupial, des internautes ont même lancé une pétition demandant son introduction sur l'île voisine de la Nouvelle-Zélande. Quant aux multiples cagnottes en ligne créées, elles ont récolté plusieurs dizaines de millions d'euros, notamment celle de la comédienne australienne Celeste Barber.Un milliard d'animaux morts dans les incendiesLes koalas ne sont pourtant pas les seules victimes des flammes. Plus d'un milliard d'animaux seraient morts dans le pays depuis le début des incendies, selon le Pr Dickman, de l'université de Sydney. Un chiffre largement minimisé, comme il le reconnaît lui-même, car il ne prend pas en compte les insectes, grenouilles et autres invertébrés.Lire aussi Australie : jusqu'à un million de milliards d'animaux tuésUn bilan qui pourrait encore grimper. Les animaux qui ont survécu ont vu leur habitat naturel...