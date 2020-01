Incendies en Australie : plus de 3000 militaires déployés sur les zones affectées

Pas moins de 3000 réservistes de l'armée étaient déployés lundi sur les zones de la côte est ravagées par les feux de forêt dans trois Etats australiens, après un week-end particulièrement dévastateur. Ils ont pour mission d'aider les équipes d'urgence à évaluer les dégâts, de rétablir l'électricité ou de distribuer de l'aide alimentaire ou du carburant aux zones affectées.Lundi, les pompiers australiens, épaulés par des renforts venus des Etats-Unis et du Canada, espéraient profiter de quelques précipitations et d'une baisse relative des températures pour s'attaquer à des feux échappant à tout contrôle, avant que le mercure ne remonte à nouveau dans les prochains jours.Pour la première fois de l'histoire australienne, le gouvernement a aussi déployé son équipe d'aide médicale pour prêter son concours aux évacuations. Celle-ci sert en temps normal dans les pays étrangers touchés par des catastrophes naturelles.Le pire peut-être à venir« Il ne faut pas relâcher les efforts, notamment car 130 feux continuent de brûler » en Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré lundi matin la Première ministre de cet Etat, Gladys Berejiklian.Près de cinq millions d'hectares (50 000 km2) sont partis en fumée dans cet Etat qui a Sydney pour capitale depuis septembre, selon le chef des pompiers des zones rurales de Nouvelle-Galles du Sud, Shane Fitzsimmons. Cela porte à près de huit millions le nombre d'hectares ravagés dans tout le pays, soit une superficie équivalente à celle de l'île d'Irlande. LIRE AUSSI > Incendies en Australie : « On a été abandonnés », témoignent des rescapés Vingt-quatre personnes ont péri, et plus de 1500 maisons sont parties en fumée. Deux personnes ont en outre été portées disparues en Nouvelle-Galles du Sud.Le président du tout nouveau fonds d'aide aux victimes des feux de forêt dans l'Etat de Victoria, Pat McNamara, a estimé que le pire était peut-être à ...