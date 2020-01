Incendies en Australie : Peter Garrett, de Midnight Oil, en colère «parce que le gouvernement savait»

« Comment pouvons nous danser alors que notre terre ne tourne pas rond ? Comment dormir quand nos lits brûlent ? » Le refrain de « Beds Are Burning », le classique de Midnight Oil sorti en 1987, est on ne peut plus d'actualité. Et Peter Garrett, 66 ans, chanteur du groupe rock australien, militant écologiste qui fut ministre de l'Environnement de 2007 à 2010, est on ne peut mieux placé pour parler des incendies qui ravagent son pays. LIRE AUSSI > Cinq infographies pour tout comprendre à la catastropheDans un premier temps, son management avait dû décliner notre demande d'interview, car la maison du musicien près de Melbourne était menacée par les flammes. Et puis lundi, une éclaircie : « Peter Garrett aimerait prendre un moment pour vous parler. » Ce jeudi, l'entretien téléphonique a duré vingt-cinq minutes.Comment allez-vous ?PETER GARRETT. Pas trop mal, merci. Nous avons de la chance. Le feu a fait demi-tour. Par chance nous n'avons pas perdu notre maison et nous allons bien.Sur votre compte Twitter et votre site Internet, vous mettez en cause votre gouvernement dans cette tragédie.En Australie, nous avons déjà vécu d'énormes incendies mais jamais de cette ampleur et de cette férocité. Nous savons depuis longtemps, plus d'une décennie, que la crise climatique, qui accentue les températures et assèche les sols, rendrait les feux plus intenses et plus dangereux sur notre continent. Lorsque j'étais député puis ministre de l'Environnement, nous avions travaillé sur ces sujets. Mais malheureusement, le gouvernement conservateur qui nous a succédé n'a pas tenu compte de nos avertissements et n'a pas permis de résoudre ces problèmes. Pire, ils ont refusé de rencontrer des experts en incendies. Ils ont minimisé les risques, ce qui fait que l'on se retrouve depuis quelques semaines dans une situation proche d'une guerre, avec de pertes humaines et matérielles, des gens évacués, sans électricité ni ...