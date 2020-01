Incendies en Australie : «On a été abandonnés», témoignent des rescapés

L'Australie est ravagée depuis plusieurs semaines déjà par de violents incendies qui touchent plus particulièrement le sud-est du pays. Sauvetages in extremis, convoi de réfugiés, nuées de poussières noires toxique... Certains rescapés nous racontent leur enfer.Susan : «Où étaient les secours aériens ?»Son mari, Nic, le capitaine de la brigade des pompiers n'a rien pu faire pour sauver leur maison. Ce samedi, Susan Alexander a pour la première fois eu le droit de retourner à l'emplacement de son « home sweet home ». Quatorze jours après l'incendie qui a ravagé Dargan, petite ville du sud-est de l'Australie, « il ne reste plus que deux bouts de mur debout, c'est... très dur », décrit-elle en se raclant la gorge, à court de mots. Le pays pourtant habitué aux incendies, vit depuis plusieurs mois à une situation cauchemardesque.Des centaines de feux sont hors de contrôle. Depuis septembre, 23 personnes ont péri, des dizaines d'autres sont portées disparues, et une surface équivalant à deux fois la Belgique a été dévorée par les flammes. 100 000 personnes ont dû être évacuées. Particulièrement dans la province de la Nouvelle-Galles du sud, la plus peuplée. « Je suis en colère, attaque Susan. On a été abandonnés, nous n'avons pas eu assez de moyens. Si on avait pu larguer de l'eau par les airs, le feu n'aurait jamais atteint ces proportions ! » Le 21 décembre, les pompiers n'ont pas pu s'approcher du brasier beaucoup trop puissant... La maison de la famille Alexander après le passage des flammes./Susan Alexander Megan : «Les portes de l'enfer»Megan Juresa a été évacuée de l'hôtel de la Baie de Batesman lors du réveillon in extremis. « Le matin, la fumée emplissait l'air mais comme c'était devenu notre quotidien, je n'étais pas inquiète », se souvient-elle. C'est le directeur de l'hôtel qui a frappé à la porte de chaque client : le feu en surplomb était devenu ...