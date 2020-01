Incendies en Australie : «Nous pourrions de nouveau être coincés»

Partir ou rester ? A Canberra, la capitale de l'Australie, la question est dans toutes les têtes. L'air jauni par les fumées des incendies qui touchent depuis de nombreuses semaines le pays est irrespirable, la ville est en ce moment une des plus polluées au monde.Cynthia, Mexicaine de 31 ans qui prépare sa thèse en Australie « vit et travaille comme d'habitude ». Si ce n'est que dans son centre de recherche, les détecteurs de fumées se déclenchent régulièrement à cause de l'atmosphère chargée en particules. La jeune femme s'est déjà assurée que des amies à Sydney ou à Lismore, une autre ville plus au nord, pourraient l'héberger « si la situation venait à empirer ». Cynthia se dit « très anxieuse » peut-être aussi parce que la semaine dernière, elle a été évacuée au milieu de la nuit, alors qu'elle était en escapade avec des amis dans le parc national de Mimosa Rocks et dans les alentours.«Tout est tellement imprévisible»Pour le réveillon, après avoir bu quelques verres de vin sur la plage de Tathra, les quatre touristes ont été se coucher dans leur tente. « A 3 heures du matin, j'ai été réveillée par la lumière rouge d'un gyrophare et la sirène, se remémore-t-elle. L'officier a essayé de nous faire quitter les lieux sans nous affoler mais il nous a demandé de partir sur le champ. » Les amis ont été accueillis dans un refuge improvisé, une salle de concert à Bega, la commune voisine. Le temps d'avaler un café, de constater que la route principale était coupée par les flammes, ils ont emprunté les routes secondaires. « Même si on nous a déconseillé de partir de nuit à cause du risque de percuter des kangourous en fuite », relate Cynthia. « Quand j'y pense, c'était fou de conduire alors qu'on voyait du feu et de la fumée derrière les collines tout autour de nous, réalise a posteriori la jeune femme. Parfois, alors qu'on croyait fuir les flammes on se ...