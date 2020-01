Incendies en Australie : Macron propose une «aide opérationnelle immédiate»

L'Australie est ravagée par des incendies meurtriers depuis le mois de septembre. Ces derniers jours, un nouveau pic de chaleur dans le pays ravivé ces feux, qui ont pris une ampleur jamais égalée. Face à ces ravages, Emmanuel Macron a proposé dimanche « une aide opérationnelle immédiate » de la France.« Solidarité avec le peuple australien face aux incendies qui ravagent leur pays », a écrit le président de la République dans un tweet. Il a également précisé qu'il avait appelé le Premier ministre australien, Scott Morrison, pour lui offrir de l'aide contre les feux, « pour protéger la population et préserver la biodiversité ». Solidarité avec le peuple australien face aux incendies qui ravagent leur pays. Ce matin, j'ai appelé @ScottMorrisonMP pour offrir notre aide opérationnelle immédiate pour lutter contre les feux, protéger la population et préserver la biodiversité.-- Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 5, 2020 Les autorités australiennes ont indiqué dimanche que les feux de forêt d'une ampleur sans précédent qui dévastent des régions entières du pays depuis plusieurs mois ont fait une 24e victime et des « dégâts considérables ». Des centaines de propriétés ont été détruites et un homme est mort samedi, durant l'une des pires journées depuis le début des incendies en septembre. 480 millions d'animaux décimésSelon une étude menée par des chercheurs de l'université de Sidney, 480 millions de mammifères, oiseaux et reptiles ont déjà été tués dans le seul État de Nouvelle-Galles du Sud. 30 % des koalas, animal emblématique du pays, auraient déjà disparu, selon Sussan Ley, la ministre de l'Environnement. Wildfires are pictured surrounding Sydney, Australia, as the International Space Station orbited 269 miles above the Tasman Sea on Jan. 3, 2020. pic.twitter.com/XUTJLHZB8x-- Intl. Space Station (@Space_Station) January 4, 2020 Jeudi, le président brésilien Jair ...