Incendies en Australie : les feux sont-ils dus à de «nouvelles règles environnementales» ?

Plus précoces, plus longs, et plus violents que jamais. Depuis des jours, d'immenses incendies ravagent l'Australie. Alors que les scientifiques pointent du doigt le réchauffement climatique, certains accusent à l'inverse des « politiques environnementales » d'être responsables de la crise.En France, ces critiques ont par exemple été relayées par l'essayiste Laurent Alexandre. Sur Twitter, le chroniqueur, assure que « selon les pompiers, les incendies australiens n'ont rien à voir avec le réchauffement climatique [...] mais sont dus aux nouvelles règles environnementales qui rendent l'entretien du bush impossible pour augmenter la biodiversité. Les Verts nous intoxiquent ! ». Sauf que c'est loin d'être aussi simple. Selon les pompiers, les incendies australiens n'ont rien à voir avec le réchauffement climatique.. Mais sont dus aux nouvelles règles environnementales qui rendent l'entretien du bush impossible pour augmenter la biodiversité. Les verts nous intoxiquent ! https://t.co/SVjIduLZ8G-- Laurent Alexandre (@dr_l_alexandre) January 4, 2020 Pour prouver son argument, Laurent Alexandre cite un article hébergé sur le site de l'association des pompiers volontaires australiens. Publié à l'origine sur le site du Daily Telegraph en novembre 2019, ce billet développe en effet la thèse selon laquelle les incendies massifs ne sont pas causés par le réchauffement climatique, mais à l'inverse, par « des normes environnementales ».Bob Carr et les Verts, les boucs-émissairesL'auteur de ces lignes, Alan Jones, un ancien rugbyman australien de 78 ans, connu pour ses positions ouvertement climatosceptiques, reproche notamment à l'ancien Premier ministre travailliste, Bob Carr, d'avoir multiplié, verrouillé et sanctuarisé les parcs nationaux, au point d'en avoir fait de véritables réservoirs de carburant «naturel». LIRE AUSSI > Incendies en Australie : le pire reste à venirTrès porté sur ...