Incendies en Australie : le Premier ministre s'excuse d'être parti en vacances

Il était parti sous les cocotiers, alors que les flammes continuent à ravager le pays. Le Premier ministre australien Scott Morrison, contesté pour son inertie face au changement climatique, s'est finalement rendu sur le front des incendies dimanche après avoir interrompu des vacances à Hawaï qui avaient choqué l'opinion. Le chef du gouvernement a rendu visite aux pompiers du bush de Nouvelle-Galles du Sud, des volontaires qui combattent depuis des mois ces incendies mortels dont ils ont perdu le contrôle. Australie : les pompiers volontaires, derniers remparts contre les incendies Scott Morrison a dit regretter d'être parti en vacances dans ces conditions. « Je comprends que les gens aient été choqués que je sois en vacances avec ma famille pendant que la leur était en grande souffrance ». « Si je pouvais revenir dans le temps, en sachant ce que je sais aujourd'hui, nous aurions pris une autre décision », a-t-il déclaré.Son départ s'était pourtant fait dans des conditions déjà difficiles, avec des incendies qui avaient détruit une superficie équivalente à la Belgique et dont les fumées intoxiquaient les grandes villes de l'Est, de Brisbane à Canberra en passant par Sydney. Immédiatement, des Australiens étaient descendus dans la rue pour protester, ou avaient manifesté leur désapprobation sur les réseaux sociaux.« Je présente mes excuses, a dit le dirigeant conservateur. Il y a des leçons que j'ai apprises. Je suis sûr que les Australiens sont justes et comprennent que quand on fait une promesse à ses enfants, on tâche de la tenir », a-t-il expliqué. Mais « en tant que Premier ministre, on a d'autres responsabilités ».Un répit avec la pluie ?S'il a de nouveau admis qu'il y avait un lien entre les incendies et le changement climatique, il s'est refusé à revenir sur la politique du gouvernement favorable à l'industrie minière du charbon. Les incendies, qui reviennent à chaque printemps et ...