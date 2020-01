Incendies en Australie : le pire reste à venir

Les Australiens n'en ont pas fini avec le cauchemar des incendies géants. Rebaptisés « The Monster » par la presse australienne, les dizaines de feux de brousses font des ravages depuis des semaines.Deux nouvelles victimes ont été découvertes sur l'île Kangourou, en face d'Adélaîde : un homme de 78 ans et son fils de 43 ans. Les enquêteurs qui ont retrouvé leurs corps dans une voiture brûlée sur l'autoroute supposent qu'ils ont été pris au piège par les flammes alors qu'ils tentaient de s'enfuir. Au moins 24 personnes ont été tuées, six sont portées disparues. Six millions d'hectares de végétation ont brûlé, et les autorités ont donné l'ordre à 100 000 personnes d'évacuer.Au milieu de ce triste bilan, la plus mauvaise nouvelle est que ce n'est que le début... Si ce dimanche, la Nouvelle-Galles du Sud, la province plus touchée, a connu un relatif répit avec des températures qui ont chuté, et quelques averses, cela ne durera pas et la période des incendies va s'étendre jusqu'en février. Le Premier ministre australien, Scott Morisson, a d'ailleurs évoqué la possibilité que cette situation catastrophique perdure « des mois ». La Première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejklian a prévenu que « le pire est à venir ».«Ce n'est pas un feu de brousse, c'est une bombe atomique» VIDÉO. Les Australiens en colère contre leur Premier ministre « Ces incendies sont liés au réchauffement climatique mais pas uniquement, détaille Guillaume Séchet, météorologue et auteur de l'ouvrage « Météo extrême ». Une sécheresse remarquable depuis un an, des températures records et des vents du désert ont constitué le cocktail parfait pour des feux incontrôlables. Mais il y a aussi le rôle des incendiaires et de la pression démographique dans la zone côtière. » Le pays est habitué aux feux de brousses, certes, mais pas de cette ampleur. Le ministre des Transports qui a ...