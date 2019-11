Incendies en Australie : le bilan monte à quatre morts

Le bilan des incendies qui dévastent la côte est de l'Australie est désormais de quatre morts. Un corps a été découvert près de la ville de Kempsey, dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud (Sud-Est du pays), une des nombreuses zones touchées par des feux de brousse. Selon la police, le corps pourrait être celui d'un homme de 58 ans qui vivait dans une cabane et qui n'a plus été vu depuis vendredi. Trois autres personnes sont mortes dans cet Etat, le plus affecté par les feux de brousse qui font rage le long de la côte est de l'Australie depuis la semaine dernière. Les incendies sont attisés par des vents violents, des températures caniculaires et une végétation sèche. Des centaines de maisons ont été endommagées ou détruites, et plus d'un million d'hectares de végétation ont été la proie des flammes. Le gouvernement nie la menace climatiqueDe tels feux se produisent chaque année sur l'immense île-continent pendant le printemps et l'été australs. Mais cette année, la saison des feux de brousse est particulièrement précoce et violente et pourrait être l'une des pires connues par le pays.Beaucoup d'habitants mettent en cause le réchauffement climatique dans les conditions exceptionnellement propices au déclenchement et à la propagation de ces incendies. Et ils dénoncent l'attitude du gouvernement, conservateur, ardent défenseur de l'industrie minière, et qui minimise la menace climatique. Taree (Nouvelle Galles du Sud), mercredi. Une personne tente de lutter contre un incendie. Reuters Plusieurs ex-responsables des pompiers montent au créneau ce jeudi, avertissant que le réchauffement du climat contribuait à «booster» le problème des incendies. Ils pointent la passivité du Premier ministre, Scott Morrison, qui a encore durci le ton depuis sa victoire surprise aux élections en mai. Certains considèrent que son pari de soutenir un projet minier controversé du groupe indien Adani, dans l'Etat du Queensland, ...