Incendies en Australie : le bilan humain et matériel s'alourdit après une journée catastrophique

L'Australie dresse le bilan après un samedi particulièrement dévastateur. Les incendies qui ravagent le Sud-Est du pays depuis plusieurs mois ont fait une nouvelle victime et ont encore causé des destructions. 24 morts et des «dégâts considérables». Une 24e personne est décédée à cause des feux de forêt. Il s'agit d'un homme qui essayait de sauver la maison d'un ami.Sur le plan matériel, les autorités évoquent des «dégâts considérables». Plusieurs centaines d'habitations ont été ravagées pour la seule journée de samedi.«Nous sommes en territoire inconnu», a déclaré Gladys Berejiklian, la Première ministre de l'Etat Nouvelle-Galles du Sud. «Nous ne pouvons pas faire comme si c'était quelque chose que nous avons déjà vécu. Ce n'est pas le cas», a-t-elle dit. «Plusieurs villages qui n'avaient jamais connu de menace de feu de brousse risquent d'être complètement anéantis», a-t-elle ajouté. L'état d'urgence a été décrété dans le Sud-Est de l'île-continent, sa région la plus peuplée, et ordre a été donné vendredi à plus de 100 000 personnes d'évacuer dans trois Etats.Un Premier ministre critiqué. Le Premier ministre australien, Scott Morrison, déjà régulièrement critiqué pour son approche légère du réchauffement climatique qui aurait contribué à la gravité des incendies, est une nouvelle fois mis en cause. Face à l'ampleur de la situation, il a appelé 3000 militaires réservistes à se déployer. Cette annonce a été critiqué sur la forme par le chef des pompiers de Nouvelle-Galles du Sud, Shane Fitzsimmons, qui a déclaré n'en avoir été informé que par les médias.Par ailleurs, la tirade d'un pompier, Paul Parker, 57 ans, contre le chef du gouvernement, fait le tour des réseaux sociaux. En entendant le Premier ministre dire que des milliers de pompiers volontaires voulaient être sur le terrain pour se battre contre les flammes il est sorti de ses gonds, insultant par la fenêtre le ...