Incendies en Australie : la pluie tombe enfin

D'importantes pluies ont enfin commencé à tomber dans le Sud-Est de l'Australie, ravagé depuis des mois par de graves et mortels incendies. Annoncées depuis plusieurs jours par les prévisions météorologiques, ces précipitations devraient se renforcer ces prochaines heures dans plusieurs zones, ce qui devrait aider les pompiers dans leur lutte contre les flammes.« De bonnes » pluies ont eu lieu ce jeudi matin dans l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud, où sont localisés les brasiers les plus importants, a indiqué le bureau local de météorologie. « C'est un soulagement pour les pompiers y travaillant », a déclaré le service rural de lutte contre les incendies de l'Etat. « Cette pluie n'éteindra pas tous les feux, mais elle va aider à les contenir. »50 à 100 mm attendus par endroitsCette animation fournie par l'équivalent australien de Météo France, le BOM, montre les prévisions de précipitations. Il anticipe, par endroits, des cumuls pouvant atteindre les 50 mm à 100 mm, soit jusqu'à 100 litres par mètre carré. The hit & miss nature of #thunderstorms means it's difficult to forecast exactly where the heaviest rain will be--some parts of #bushfire & #drought affected eastern Australia could see 50-100 mm over the next few days; while others may see very little https://t.co/T7MYuIdxkO pic.twitter.com/zgmiBmqcIG-- Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) January 15, 2020 Dans un registre plus léger, ce jeune enfant qui découvre la pluie a par exemple pu s'amuser sous une averse. WATCH: Heavy rain is bringing relief to drought-stricken communities, and this 18-month-old boy couldn't contain his excitement at seeing it for the first time. #9NewsAbout the rainfall: https://t.co/n2q44inxrq pic.twitter.com/H6D41KrUeo-- Nine News Australia (@9NewsAUS) January 16, 2020Avant les premières gouttes, une trentaine de feux échappant à tout contrôle étaient encore comptabilisés dans cet Etat qui a ...