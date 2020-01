Incendies en Australie : la pluie a éteint quelques feux, mais il en reste 75

Décidément, les éléments se déchaînent en Australie. Dans l'est du pays, des précipitations démentielles, les plus fortes depuis dix ans par endroits, ont causé des inondations qui, certes, peuvent contribuer à la maîtrise des feux qui ravagent la région, mais rendent parfois le travail des pompiers difficiles pour leurs interventions.La plupart des feux situés dans l'est de l'Australie ont ainsi été éteints samedi par les orages, mais d'autres incendies continuent à faire rage dans le sud et le sud-est du pays, selon les autorités. Most of the eastern & north eastern parts of #NSW received rainfall. Some notable 24 hour totals to 9am this morning were at Clothiers Creek: 250mm, Tumbulgum: 243mm & Bilambil Heights: 212mm. For more details on rainfall received in your area visit: https://t.co/IAC6vtRncr pic.twitter.com/fgG5bRimMy-- Bureau of Meteorology, New South Wales (@BOM_NSW) January 18, 2020 Il reste encore 75 feux contre 100 quelques jours plus tôt, a indiqué le service rural de lutte contre les incendies de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé d'Australie et le plus durement touché par la crise environnementale.« La pluie continue de tomber sur un certain nombre de zones incendiées », ajoute-t-il, précisant que des « conditions favorables » de pluie et de températures plus fraîches aidaient à contenir les flammes restantes.Dans le nord, de violents orages ont éclaté dans la nuit de vendredi à samedi au-dessus de l'Etat du Queensland, entraînant des inondations soudaines et des fermetures de routes. Aucune victime n'a été enregistrée. The dog park today, has turned into a lake overnight null #raininaustralia #GoldCoast #Queensland #flood pic.twitter.com/LSAlWZFg7d-- Sandra Parfait (@SandraParfait) January 18, 2020 28 morts à cause du feuDes feux hors de contrôle continuent donc pourtant à brûler dans le sud de la Nouvelle-Galles du Sud et dans l'Etat voisin du ...