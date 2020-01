Incendies en Australie : la marine évacue un millier de personnes cernées par les flammes

La marine australienne a entamé vendredi l'évacuation de centaines de personnes coincées dans une ville du sud-est cernée par les incendies. Le pays, où l'état d'urgence a été décrété dans le sud-est, redoute ce week-end une nouvelle aggravation de la situation des feux de forêt.Un bâtiment de débarquement du HMAS Choules s'est amarré à un quai de la ville de Mallacoota, dans l'Etat de Victoria, pour que des familles montent à bord, parfois avec leurs animaux de compagnie et quelques effets personnels. Certains habitants étaient depuis la Saint-Sylvestre réfugiés sur la plage afin de se protéger.« Un millier de personnes devraient avoir été évacuées de la zone cet après-midi », a déclaré le Premier ministre de centre-droit, Scott Morrison.Depuis le début de la saison des incendies, en septembre, au moins 20 personnes sont mortes, des dizaines d'autres sont portées disparues et plus de 1 300 maisons ont été réduites en cendres. Une surface équivalente à deux fois la Belgique a brûlé. /LP/ INFOGRAPHIE Or, les températures doivent remonter pour dépasser les 40°C samedi et les autorités ont décrété l'état d'urgence dans le sud-est du pays, la région la plus peuplée de l'île-continent.Des évacuations massivesDes milliers de touristes et d'habitants ont reçu la consigne de quitter les régions les plus exposées sur une zone d'environ 300 kilomètres le long de la côte, provoquant d'immenses bouchons sur les routes en direction de Sydney et Canberra.Le ministre des Transports de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, Andrew Constance, y a vu « la plus importante opération d'évacuation jamais lancée dans la région ».Au nord de la localité de Nowra, des familles patientaient dans des véhicules quasi à l'arrêt, chargés des de bicyclettes ou de planches de surf. Des avions militaires ont par ailleurs procédé à des largages de vivres dans des zones isolées. LIRE AUSSI > Cinq ...