Incendies en Australie : des pluies bienvenues

Les fortes précipitations attendues en Australie donnent ce mardi un regain d'espoir sur le front de la lutte contre les incendies. Ces derniers jours, un temps plus frais a déjà offert un certain répit aux pompiers épuisés par ces gigantesques incendies qui dévastent depuis septembre de vastes régions de l'île-continent. Certains des plus importants brasiers, notamment le «méga-feu» qui était hors de contrôle depuis presque trois mois en Nouvelle-Galles du Sud, ont enfin été maîtrisés. Ce regain d'optimisme a été amplifié par l'annonce de l'arrivée de fortes précipitations sur certaines des régions les plus affectées, notamment dans les Etats très peuplés de Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria, au Sud-Est de l'Australie. «Nous en parlions depuis des mois maintenant, janvier pourrait connaître la première vraie chute de pluie digne de ce nom et il semblerait que cela se produise dans les tout prochains jours», a expliqué le chef des pompiers dans les zones rurales de Nouvelle-Galles du Sud, Shane Fitzsimmons. Cette carte fournie par les services météorologiques australiens montre les cumuls de pluie attendus sur l'ensemble de la semaine. #Pluies bénéfiques à venir pour le Sud-Est de l'#Australie cette semaine avec entre 25 et 100mm de prévus sur la zone sur plusieurs jours. Les #incendies sont toujours en cours dans de nombreux secteurs aujourd'hui. Prévision via BOM (Bureau Of Meteorology) pic.twitter.com/eaRSEuDgnf-- Météo Villes (@Meteovilles) January 13, 2020Des dizaines de feux demeurent cependant hors de contrôle. De nombreuses semaines de forte chaleur sont encore attendues en cette saison d'été austral et rien ne laisse présager une fin prochaine de la crise. Un nuage de fumée toxique dégagé par ces incendies a enveloppé dans la nuit de lundi à mardi Melbourne, la capitale de l'Etat de Victoria, qui doit accueillir la semaine prochaine l'Open de tennis d'Australie. Les qualifications ont déjà été ...