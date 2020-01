Incendies en Australie : des fumées gigantesques ont atteint le Chili et l'Argentine

Des fumées des gigantesques incendies qui ravagent l'Australie ont atteint le Chili et l'Argentine après avoir parcouru plus de 12 000 km au-dessus du Pacifique, ont annoncé lundi les services météorologiques de ces deux pays sud-américains.En début de journée, « le soleil a été marqué de tons rouges en raison d'un nuage de fumée provenant des incendies » australiens, indique Patricio Urra, un responsable de l'institut de météorologie chilien.Le nuage de fumée se situe à 6 000 mètres d'altitude et aucun phénomène météorologique n'est annoncé qui pourrait le faire descendre vers la surface de la terre, explique t-il.Dans le même temps, le Service météorologique national d'Argentine (SMN) a diffusé des images satellite montrant le nuage de fumée « transporté par les systèmes de fronts qui se déplacent d'ouest en est ». El humo de los incendios de #Australia llegó nuevamente a #Argentina. Es transportado por los sistemas frontales que se desplazan de oeste hacia el este. ¿Qué consecuencia puede tener? Ninguna muy relevante, solo un atardecer y un Sol un poco más rojizo. ¿Por qué? Abrimos hilo pic.twitter.com/k6mLImCE2h-- SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 6, 2020 « Quelle conséquence cela peut avoir ? Aucune vraiment importante, seulement un coucher du soleil et un soleil un peu plus rougeâtres », indique le SMN sur Twitter. Villa Mercedes, San Luis hoy 06 de enero 19 hs pic.twitter.com/ir0K8BL21t-- Lucho (@luchomacedo76) January 6, 2020 L'entreprise de météorologie Metsul, une référence en la matière dans la région, a indiqué que les fumées pourraient également atteindre Rio Grande do Sul, l'Etat le plus méridional du Brésil.25 morts depuis de début des incendiesEn Australie, les pompiers redoublaient d'efforts mardi pour reprendre le contrôle de ces gigantesques feux profitant d'une météo ponctuellement moins défavorable avant une nouvelle vague de chaleur prévue pour ...