Incendies en Australie : des dizaines de milliers d'habitants évacués

C'est un week-end dangereux qui a commencé en Australie. Les conditions météorologiques y aggravent les feux de forêt qui sévissent depuis des mois. Des dizaines de milliers de personnes ont ainsi été évacuées, transformant en villes fantômes des stations touristiques habituellement animées en cette saison.L'état d'urgence a été décrété dans le Sud-Est de l'île-continent, région la plus peuplée, et ordre a été donné vendredi à plus de 100 000 personnes d'évacuer dans trois Etats. «Il s'agit de sauver des vies», a averti la Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian. «Nous avons littéralement vu partir des dizaines de milliers de personnes», a témoigné le chef des pompiers de l'Etat, Shane Fitzsimmons. «Notre message était de vous assurer de partir hier (vendredi NDLR). Partir jusqu'à aujourd'hui, c'est prendre un risque, attendre une demi-heure de plus, c'est prendre un risque plus grand», a-t-il dit. Touristes et habitants ont abandonné leurs lieux de villégiature estivale ou leurs logements. Les autoroutes reliant les villes du littoral à Sydney et d'autres grandes villes sont engorgées par de longues files de voitures.Les températures caniculaires dépassant les 40°C s'accompagnent de vents violents qui risquent d'attiser les centaines de feux de forêts brûlant à travers le pays depuis quatre mois, dont la plupart sont hors de contrôle. «Des vents forts et secs raviveront les incendies en cours, menaçant des populations qui ont déjà subi des dévastations de grande ampleur», a prévenu Jonathan How, de la météo australienne. Des températures proches des records de #chaleur actuellement dans le Sud-est de l'#Australie ! 45°C à #Sydney et 43° à #Canberra pic.twitter.com/yS45NZpTS3-- Météo Villes (@Meteovilles) January 4, 2020Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a appelé 3000 militaires réservistes à se déployer, une mobilisation sans précédent. «Cela permet ...