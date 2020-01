Incendies en Australie : cinq infographies pour tout comprendre à la catastrophe

Des morts, des dizaines de milliers de kilomètres carrés partis en fumée, une faune et une flore dévastées... Depuis le mois de septembre, les flammes qui ravagent l'Australie ne laissent aucun répit à l'île-continent. Loin de connaître une durable accalmie, la situation pourrait encore se détériorer dans les prochains jours avec une nouvelle vague de chaleur et des vents plus forts, conditions propices à la propagation des flammes. Pour tout comprendre à cette catastrophe et mieux saisir son ampleur, nous vous proposons cinq infographies.Plus de huit millions d'hectares réduits en cendresLes chiffres donnent le vertige. En l'espace de quatre mois, ce ne sont pas moins de 8 millions d'hectares (80 000 km²) qui sont partis en fumée. Soit l'équivalent de la superficie de l'Île-de-France, des Pays de la Loire et de la région PACA réunis. À titre de comparaison, les feux qui ont ravagé l'Amazonie l'été dernier avaient brûlé 2,5 millions d'hectares. Les incendies dévastateurs de 2018 en Californie avaient, eux, parcouru environ 800 000 hectares. LP Infographie Le sud-est de l'Australie, région la plus touchéeLes milliers de pompiers australiens mobilisés ne savent pas où donner de la tête. Chaque jour, ce sont des milliers de départs de feu qui sont observés dans tout le pays, selon les données de la Nasa. Les incendies touchent plus particulièrement la Nouvelle-Galles du Sud, au sud-est du pays. Quelque 60 % de la surface brûlée dans le pays (5 millions d'hectares) l'ont été dans cet Etat qui a Sydney pour capitale. Températures records et conditions extrêmesA cette époque de l'année, les incendies sont monnaie courante en Australie, mais les feux actuels sont sans précédent. En cause, de très fortes chaleurs et une sécheresse extrême. Selon les services météorologiques australiens, la période allant de janvier à novembre 2019 a été la deuxième plus sèche jamais enregistrée depuis ...