Incendies en Australie : cinq experts français sur place pour aider les autorités

La France va envoyer cinq experts en Australie pour aider à lutter contre les gigantesques feux de forêts qui ravagent le pays. Ils doivent proposer un accompagnement aux autorités australiennes « sur les stratégies de lutte aérienne, sur les luttes contre les feux de forêt en gestion de crise et sur d'autres spécialités », a précisé mardi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner devant l'Assemblée nationale, en rappelant l'expérience acquise par les pompiers ces dernières années à cause des incendies récurrents « dans le sud de la France ». Une mission d'appui part ce soir en #Australie pour partager avec les forces de #secours locales son expertise en matière de #feux de forêts, de lutte aérienne et de brûlages dirigés.#NSWfires #NSWRFS pic.twitter.com/t3T9iq9ezm-- Sécurité Civile Fr (@SecCivileFrance) January 7, 2020 Cette équipe « sera demain (mercredi) sur place en Australie », soit ce mercredi, et « pourra déterminer avec les autorités australiennes comment [...] renforcer encore les moyens humains » fournis par la France. Paris pourrait envoyer une centaine de personnes selon les besoins exprimés par l'Australie, conformément à l'entretien qu'ont eu, dimanche, Emmanuel Macron et le Premier ministre australien Scott Morrison. LIRE AUSSI > Cinq questions sur l'Australie qui se consume à grands feuxLes pompiers australiens ont mis à profit, mardi, une accalmie des températures brûlantes pour renforcer les lignes de confinement autour des énormes incendies de forêt qui continuent de brûler.Des images publiées en ligne par le satellite japonais Himawari 8 et l'observatoire de la Terre de la Nasa ont montré des panaches de fumée provenant des incendies atteignant jusqu'en Amérique du Sud. Après l'Argentine et le Chili, c'est désormais le sud du Brésil qui est atteint par les fumées, et l'Etat du Rio Grande do Sul, selon l'Institut brésilien de recherches spatiales. Le ...