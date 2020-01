Incendies en Australie : Chris Hemsworth, Nicole Kidman, Pink... les stars se mobilisent pour les victimes

Des personnalités comme la tenniswoman Ashleigh Barty, l'acteur Chris Hemsworth, après l'actrice Nicole Kidman ou la chanteuse Pink, se mobilisent depuis dimanche en lançant des collectes de fonds ou sous forme de dons, pour les pompiers et les victimes des incendies qui ravagent l'Australie et ont fait au total 25 morts.Plusieurs personnalités ont ainsi recueilli des millions de dollars pour soutenir les pompiers et les communautés touchées par ces incendies ravageurs.Ce mardi l'acteur Chris Hemsworth, mondialement connu pour sonrôle de « Thor » dans les différents opus de Marvel, a publié une vidéo sur Instagram pour encourager les internautes à participer à la lutte contre les incendies. Voir cette publication sur Instagram Hi everyone. Like you, I want to support the fight against the bushfires here in Australia. My family and I are contributing a million dollars. Hopefully you guys can chip in too. Every penny counts so whatever you can muster up is greatly appreciated. In my bio I've added links to support the fire fighters, organisations and charities who are working flat out to provide support and relief during this devastating and challenging time. Beyond appreciative to everyone around the world for their well wishes and donations. It really does make a difference, so dig deep! Love ya. Une publication partagée par Chris Hemsworth (@chrishemsworth) le 6 Janv. 2020 à 6:34 PST « Comme vous, je veux soutenir la lutte contre les incendies d'Australie. Ma famille et moi contribuons à hauteur d'un million de dollars », déclare Chris Hemsworth. « J'espère que vous pourrez participer aussi. Chaque centime compte, donc tout ce que vous pouvez rassembler est grandement apprécié.Acteurs, chanteurs, sportifs... se mobilisentUne cagnotte a également été lancée par la comédienne Celeste Barber sur Facebook pour aider les pompiers a collecté en 48 heures 25 millions de dollars australiens (15,5 millions ...