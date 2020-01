Incendies : des records de dons pour l'Australie... et les koalas

Chaque année, le site Internet de Wires reçoit plusieurs centaines de milliers de visiteurs uniques. Mais au cours des deux derniers jours, plus de 1 million de personnes ont consulté la page d'accueil de cette ONG australienne de défense des animaux sauvages, la plus importante de l'île continent. L'occasion de faire un don tout en prenant des nouvelles des millions d'animaux brûlés, asphyxiés ou assoiffés recueillis par les 2500 volontaires de cette association.Même si les pompiers australiens ont annoncé ce lundi avoir réussi à maîtriser le plus important « méga feu » du pays, 120 incendies sont toujours actifs et Wires estime que les animaux survivants souffrent de « graves pénuries d'eau et de nourriture ».La vidéo d'un koala assoiffé s'agrippant à la gourde d'un cycliste ou de ce marsupial hurlant de douleur au milieu des flammes ont été tellement partagées sur les réseaux sociaux que les cagnottes d'aide affluent du monde entier. Voir cette publication sur Instagram There were about a dozen cyclists around me watching this (all men) and several commented that it was genuinely the best thing they've witnessed. What a truly wonderful experience.