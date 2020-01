Incendies : comment envoyer des dons pour soutenir l'Australie ?

Au moins 24 victimes, des millions d'animaux tués et des millions d'hectares de forêt brûlés. Les incendies qui ravagent l'Australie depuis plus de trois mois mobilisent pompiers, autorités et associations environnementales au quotidien.En réponse au drame, la France a offert une « aide opérationnelle immédiate pour lutter contre les feux, protéger la population et préserver la biodiversité », a annoncé Emmanuel Macron la semaine dernière.De nombreuses célébrités, comme Leonardo DiCaprio ou Elton John, ont décidé de donner jusqu'à 3 millions de dollars à des associations locales. Pour les Français qui se sentent touchés par le drame, plusieurs possibilités de dons existent. LIRE AUSSI > Incendies en Australie : cinq infographies pour tout comprendre à la catastropheLes dons destinés aux pompiersDe nombreuses plateformes en ligne aidant les pompiers n'accueillent pour l'instant que des dons venant de l'Australie. Les pompiers volontaires de Nouvelle-Galles du Sud peuvent cependant recevoir des dons à l'international, via cette page.Une cagnotte lancée par la comédienne australienne Celeste Barber permet aussi de faire des dons pour ces mêmes pompiers, via Facebook. Cette collecte a déjà rassemblé près de 31 millions d'euros vendredi. Des dons pour les civils touchésL'état d'urgence a été décrété dans le sud-est de l'île et ordre a été donné vendredi à plus de 100 000 personnes d'évacuer dans trois Etats. La Croix Rouge australienne travaille à secourir les populations déplacées et touchées par le brasier. Pour lui envoyer des dons (en dollars australiens), rendez-vous sur cette page. LIRE AUSSI > Incendies en Australie : « A cinq minutes près, nous étions tous morts »Les dons en faveur des animauxDes centaines de millions d'animaux ont été tués depuis septembre en Australie, et des associations environnementales travaillent d'arrache-pied pour protéger de nombreuses ...