Incendies au Chili: arrivée de l'aide internationale

Des pompiers se préparent à charger de l'eau dans un avion-citerne DC-10 américain à l'aéroport Carriel Sur de Concepcion, au Chili, le 6 février 2023. ( AFP / JAVIER TORRES )

Pompiers et experts internationaux ont commencé lundi à combattre, aux côtés des forces chiliennes, les incendies qui ravagent depuis plusieurs jours le centre du pays et ont fait en moins d'une semaine 26 morts, des centaines de blessés et détruit plus d'un millier de maisons.

Selon un dernier bilan lundi du Service national de prévention et de réponse aux catastrophes (Senapred), les incendies ont fait depuis jeudi 26 morts, 1.260 blessés et laissé 3.000 personnes sans logement. Au moins 1.159 habitations ont été détruites par les flammes.

Les incendies, qui ont ravagé jusqu'à présent 270.000 hectares soit une superficie supérieure à celle du Luxembourg, pourraient après une relative accalmie repartir de plus belle à partir de mardi en raison d'une "alerte météo" pour chaleur extrême dans les régions de Maule et de Ñuble.

"En cinq jours, nous avons eu une surface brûlée équivalente à ce qui est habituellement brûlé en deux ans d'incendies", a souligné lors d'une conférence de presse la ministre de l'Intérieur Carolina Toha.

Les Chiliens connaissent un été avec des températures record de plus de 40 degrés Celsius dans certaines régions.

Des hommes luttent contre le feu à Puren, au Chili, le 4 février 2023 ( AFP / JAVIER TORRES )

"Nous essayons d'approvisionner toute la communauté ici en eau et en produits de base", a indiqué à l'AFP Carmen Cuevas, une bénévole de la ville de Santa Juana, l'une des plus touchées de la région de Biobio, à 500 km au sud de la capitale Santiago, se disant émue de voir sa ville "réduite en cendres".

Quelque 5.600 pompiers et agents de la Corporation nationale forestière (Conaf) sont aux prises lundi de 69 incendies sur les 280 toujours en cours. L'aide internationale commence cependant à arriver, avec notamment l'entrée en action de l'avion américain DC-10 "Ten Tanker", capable de larguer 36.000 litres d'eau.

- De l'Argentine au Portugal -

Des pompiers se préparent à charger de l'eau dans un avion-citerne DC-10 américain à l'aéroport Carriel Sur de Concepcion, au Chili, le 6 février 2023 ( AFP / JAVIER TORRES )

Dimanche soir, un autre appareil, un A330-200 en provenance d'Espagne, est arrivé avec à bord un contingent de 50 personnes, dont six experts en lutte contre les incendies de forêt, 38 militaires d'un bataillon d'intervention d'urgence et une équipe de six pilotes de drones.

L'Argentine s'est jointe à l'effort international avec l'envoi de dix pompiers et cinq camions tout-terrain équipés de matériel forestier. Cinquante autres pompiers et un hélicoptère Chinook sont attendus.

Une zone dévastée par un incendie, à Santa Juana, au Chili, le 5 février 2023 ( AFP / JAVIER TORRES )

Un contingent de 150 spécialistes de la lutte contre les incendies de forêt, comprenant du personnel militaire et civil, est également arrivé du Mexique.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré sur Twitter que "le peuple chilien peut compter sur le soutien de la France pour lutter contre ce fléau".

Le ministère chilien des Affaires étrangères a annoncé de l'aide également en provenance d'Equateur, de Colombie, du Pérou, du Paraguay et du Venezuela.

Le président colombien Gustavo Petro a annoncé qu'il allait envoyer un avion avec du matériel et des experts dans la lutte contre les incendies de forêt. "La crise climatique brûle le Chili", a-t-il estimé dans un message sur Twitter.

Un homme tient un chien dans une zone touchée par un incendie à Santa Juana, dans la province de Concepcion, au Chili, le 5 février 2023 ( AFP / JAVIER TORRES )

Le gouvernement portugais a exprimé lundi sa volonté d'envoyer une équipe de 140 militaires.

Le gouvernement chilien a déclaré l'état de catastrophe dans plusieurs régions du centre-sud du pays, une zone agricole et forestière où les scènes de désolation se multiplient avec des parcelles réduites en cendres, des animaux gisant sans vie et des habitants ayant tout perdu.