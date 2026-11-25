Le révérend Dominic Chan officie lors d'une messe en hommage aux victimes de l'incendie de Wang Fuk Court, le 25 novembre 2026 ( AFP / Peter PARKS )

Des centaines de personnes ont assisté mercredi soir à Hong Kong à une cérémonie d'hommage religieux aux 168 victimes du gigantesque incendie du complexe résidentiel de Wang Fuk Court en novembre 2025, dans une cathédrale catholique où ont résonné les sanglots des proches endeuillés.

Le 26 novembre 2025, sept des huit immeubles d'une même résidence avaient pris feu à Tai Po, dans le nord de Hong Kong. L'incendie le plus meurtrier au monde depuis 1980 dans un complexe d'habitation a fait rage pendant deux jours, un choc pour les 7,5 millions d'habitants de ce territoire chinois à statut spécial qui était considéré comme l'une des villes les plus sûres d'Asie.

Un an après le drame, aucune cérémonie officielle n'a été organisée par le gouvernement, les autorités semblant redouter que les commémorations ne prennent une tournure politique. Seules des cérémonies religieuses sont prévues.

Lors de l'hommage dans la cathédrale catholique de l'Immaculée Conception, les noms des 168 personnes décédées ont été lus à haute voix par quatre de leurs proches, tandis que des pleurs s'élevaient de l'assistance.

La cérémonie était présidée par le prêtre Dominic Chan.

Combo montrant, en haut, le complexe Wang Fuk Court le 12 novembre 2026 et, en bas, l'incendie qui le ravageait le 25 novembre 2025 ( AFP / Yan ZHAO )

"Un incendie peut détruire notre foyer et prendre des vies. Mais il ne pourra jamais brûler l'amour qui nous relie à nos proches disparus", a déclaré Jenny Lam, une pasteure qui a perdu trois membres de sa famille dans l'incendie.

Mercredi en fin de journée, des dizaines de personnes en deuil avaient déposé des fleurs dans un petit espace autorisé près du lieu de l'incendie — à l'ombre des bâtiments calcinés.

À la suite du service religieux de mercredi, d'autres lieux de culte, catholiques et bouddhistes, ont annoncé des prières pour les morts jeudi, date anniversaire du drame.

Dans une lettre envoyée mercredi aux journalistes, le principal diplomate de Pékin à Hong Kong a reconnu que l'incendie avait mis en évidence des "faiblesses" dans l'entretien des bâtiments et la réglementation en matière de sécurité incendie, ajoutant qu'une enquête et des réformes étaient en cours.

Le numéro deux de l'exécutif local, Eric Chan, a déclaré que le gouvernement apporterait son soutien aux événements "légaux", tout en avertissant que certaines personnes pourraient tenter de "commettre des actes de désordre".

Fin octobre, le chef du gouvernement de Hong Kong, John Lee, a présenté ses excuses en s'inclinant aux côtés de certains de ses ministres, et la ministre du Logement a démissionné.