Incendie meurtrier à Strasbourg: les accusés condamnés à 23 ans et 4 ans et demi de prison

Des pompiers devant un immeuble endommagé par un incendie, le 277 février 2020 à Strasbourg ( AFP / Patrick HERTZOG )

La cour d'assises du Bas-Rhin a condamné lundi à 23 ans de réclusion criminelle Sassoun Azarian pour l'incendie "volontaire" d'un immeuble de Strasbourg en 2020 qui avait fait cinq morts, et à quatre ans et six mois de prison Munasar Ali Abdullahi pour non assistance à personne en danger.

Dans la matinée, l'avocat général, Alexandre Chevrier, avait requis une peine de 25 ans de réclusion à l'encontre de Sassoun Azarian, estimant qu'il avait "volontairement" lancé un mégot dans la colonne électrique de l'immeuble, et de 12 ans de réclusion à l'encontre de Munasar Ali Abdullahi, pour "complicité". Les deux hommes encouraient la perpétuité.

A l'annonce du verdict, Sassoun Azarian, jeune homme de 24 ans d'origine azerbaïdjanaise, a dénoncé une décision "injuste" et "raciste", interrompant le président de la cour, Antoine Giessenhoffer. "Avec des cigarettes on tue des gens ? C'est un accident ! C'est un accident !", s'est-il emporté. Il a également été jugé coupable de non assistance à personne en danger.

Juste avant le délibéré, il avait présenté ses "excuses" aux familles des victimes. "Mais jamais de la vie on a voulu faire un coup pareil", avait-il assuré.

Son avocat, Me Randall Schwerdorffer, a dénoncé un verdict fondé sur "une intime impression" plutôt que sur une "intime conviction".

"Il est bien évident que nous ferons appel, car il nous paraît évident que le caractère volontaire (de l'incendie) ne peut pas être démontré dans cette affaire", a souligné l'avocat, qui avait réclamé que les jurés se penchent sur l'aspect "involontaire" du départ de feu.

- QI à 53 -

A l'inverse, la cour a acquitté Munasar Ali Abdullahi pour les charges d'incendie volontaire ayant entraîné la mort. Elle l'a condamné uniquement pour non assistance à personne en danger, prononçant une peine de prison proche des cinq années encourues, assortie d'un mandat de dépôt.

un pompier inspecte un immeuble endommagé par un incendie, le 27 février 2020 à Strasbourg ( AFP / Patrick HERTZOG )

"Cet acquittement nous satisfait", a réagi auprès de l'AFP Me Michaël Wacquez, son avocat. "Mais on estime que Munasar Ali Abdullahi n'a pas les facultés mentales pour prendre des décisions dans des situations extrêmes, la peine prononcée pour le délit connexe reste difficile à admettre", a-t-il poursuivi, indiquant qu'il allait étudier la possibilité de faire appel.

Tout au long des cinq jours de procès, la question des facultés mentales de ce jeune homme de 25 ans s'est posée. L'enquêtrice de personnalité a relevé chez lui "un retard de développement moteur et intellectuel", son QI a été mesuré à 53. L'expert psychiatre, au contraire, n'a décelé "aucune anomalie mentale" chez cet accusé qui "ruse, fabule et a réponse à tout".

A la barre, il n'a pas été capable d'apporter des réponses aux questions du tribunal, se contentant de répliquer le plus souvent "je ne me rappelle plus" aux interrogations des juges et des parties civiles.

- "Vraiment soulagé" -

"Je me sens vraiment soulagé. J'avais de grandes craintes, mais la justice a été rendue, à la hauteur des faits, même si ça ne remplacera jamais un être cher disparu", a commenté, les larmes aux yeux, Joël Giunta, 62 ans, dont la fille a péri dans l'incendie.

Ce procès, "c'était horrible. Perdre son enfant, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, mais ressasser, remuer chaque minute" du drame laisse la plaie "à vif", a-t-il témoigné.

"C'est un verdict juste mais sévère, c'est ce que je demandais", s'est réjoui de son côté Grégory Engel, avocat de parties civiles. "A partir du moment où l'on considère que l'un est responsable d'un incendie volontaire, la peine est logique. Quant à l'autre, c'est une peine sévère mais normale compte-tenu des conséquences".

Dans la nuit du 26 au 27 février 2020, vers 01H00 du matin, les flammes s'étaient rapidement propagées dans cet immeuble d'habitation de sept étages dans le quartier de la gare à Strasbourg. Le feu, "très violent" selon un témoin, avait mobilisé pas moins de 48 sapeurs-pompiers et 23 véhicules, arrivés très rapidement sur les lieux.

Les secours avaient compté sept blessés, dont une femme enceinte, et cinq morts: une retraitée de 68 ans, une interne en médecine de 25 ans, un cariste de 45 ans, un jeune homme de 29 ans, et un étudiant togolais de 25 ans.