Incendie Lubrizol : agriculteurs et entreprises indemnisés à partir du 18 novembre

Le processus d'indemnisation des secteurs agricoles et non-agricoles touchés par l'incendie de Lubrizol à Rouen (Seine-Maritime) doit débuter le 18 novembre. Le préfet Pierre-André Durand a fixé cette date ce mercredi au terme d'une conférence de presse consacrée à la catastrophe industrielle survenue le 26 septembre. Le préfet a rappelé que la société américaine Lubrizol avait mis en place deux « fonds dédiés ». La première caisse est vouée spécifiquement aux agriculteurs et a été estimée à près de 50 millions d'euros par l'État et le Fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux (FMSE).Des dossiers instruits au cas par casLa commercialisation de l'ensemble des productions agricoles situées dans une large zone couvrant cinq départements et 216 communes avait été suspendue jusqu'à la mi-octobre. Un peu plus de 3 000 agriculteurs ont été concernés. LIRE AUSSI > « Jeter le lait, ça a été un crève-cœur » : reportage auprès des agriculteurs touchésLe second fonds est destiné aux entreprises et aux collectivités locales. Certaines institutions, comme des mairies, avaient dû faire travailler des employés pour des opérations de nettoyage à la suite de la pollution tandis que des commerçants, des entreprises ou des artisans ont pu également être touchés par des pertes d'exploitation.Depuis lundi, ces derniers peuvent déposer des dossiers sur Internet. « Il s'agit d'indemniser les dommages réels et étayés », a ajouté le préfet, précisant que l'instruction des dossiers serait faite par un prestataire spécialisé. Le 25 octobre, devant la presse, le président de Lubrizol en France, Frédéric Henry, avait assuré que le groupe « donnera(it) ce qu'il faut en fonction des dossiers que nous recevrons ». La préfecture de police s'est également exprimée sur la sécurisation du site de Lubrizol, assurant « que l'enlèvement des fûts se poursuit à un bon rythme ...