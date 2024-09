Incendie fixé dans les Pyrénées-Orientales, les habitants évacués de retour chez eux

Des pompiers se tiennent devant un poste de commandement alors qu'ils interviennent sur le feu de forêt à Camelas, près de Perpignan, le 12 septembre 2024 ( AFP / Jean-Christophe MILHET )

L'incendie qui a parcouru depuis jeudi 400 hectares de forêt dans le massif des Aspres (Pyrénées-Orientales) n'offrait "plus de fronts actifs" vendredi, et les habitants évacués d'un village ont pu regagner leur domicile, selon un communiqué conjoint de la préfecture et des pompiers.

Il n'y a "plus de fronts actifs" dans cet incendie qui a été fixé dans la nuit de jeudi à vendredi, après s'être déclenché jeudi en début d'après-midi.

Attisé par un vent violent, il avait rendu nécessaire, par précaution, l'évacuation de 80 habitants du village de Castelnou vers la salle des fêtes d'une commune voisine, à une trentaine de kilomètres de Perpignan.

Ces habitants ont été "autorisés à réintégrer le village médiéval en début d'après-midi", selon le communiqué faisant le point de la situation à 17h00.

Au cours de la journée, "dix reprises de feu" toujours attisées par un vent violent ont été "contenues par les moyens aériens et terrestres" restés sur place, a-t-il précisé.

Au plus fort de l'opération, 800 pompiers ont été mobilisés, appuyés par des hélicoptères et des avions bombardiers d'eau. Ils étaient encore 350 vendredi après-midi et un dispositif de 280 va être "maintenu durant la nuit en surveillance", précisent encore préfecture et pompiers.

Au total, 400 hectares ont été parcourus par le feu dont 280 brûlés. Cinq sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés mais ont pu regagner leur domicile, et une maison isolée a été légèrement endommagée par le feu.

Cet incendie est survenu alors que les Pyrénées-Orientales sont soumis pour la troisième année consécutive à une forte sécheresse.