Incendie de Notre-Dame : la Cour des comptes épingle la gestion du site

Dans un rapport rendu mercredi matin, la Cour des comptes pointe une gestion insuffisante des risques d'incendie avant le 15 avril, due à un partage complexe des responsabilités entre ces différents acteurs. Elle s'interroge aussi sur la façon dont sont utilisés les dons.

La cathédrale Notre-Dame de Paris, le 19 septembre 2020. ( AFP / ALAIN JOCARD )

"Il faut absolument maintenant lancer une enquête administrative" pour démêler les "responsabilités enchevêtrées" entre l'Etat, les monuments nationaux et le clergé qui ont pu contribuer à l'incendie de 2019 à Notre-Dame de Paris, a réclamé mercredi 30 septembre Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes.

"La gestion d'une cathédrale est très compliquée, il y a un partage des responsabilités entre clergé, ville de Paris et monuments nationaux", a souligné M. Moscovici. "La conséquence en est que la responsabilité de la cathédrale résultait de procédures et de marchés qui n'étaient pas très clairs , avec des moyens assez faibles et des responsabilités totalement enchevêtrées", a déclaré l'ancien ministre socialiste de l'Economie.

"Il est regrettable, et la Cour demande que cela ait lieu maintenant, qu'il n'y ait pas eu une enquête administrative pour tirer les leçons, car "il y a tant d'autres monuments, de cathédrales et il faut éviter que ça se reproduise", a-t-il insisté.

Le ministère de la Culture dans le viseur

Pierre Moscovici s'est dit "surpris" que le ministère de la Culture n'ait pas diligenté immédiatement cette enquête pour "voir s'il y a eu défaillance, ou pas, dans la conduite du chantier". "D'autant plus que vous découvrez que les travaux de restauration sont confiés aux mêmes entreprises après et avant l'incendie" .

"Ce n'est pas une mise en cause du ministère de la Culture", a-t-il dit. Mais "il n'y a pas une réaction à la hauteur pour tirer les leçons, démêler l'écheveau des processus administratifs et financiers, voir s'il y a eu des dépenses de sécurité suffisantes. Et notre idée, c'est plutôt que non".

Selon de premiers résultats révélés à l'été 2019 de l'enquête encore en cours pour déterminer les causes de l'incendie, celui-ci ne serait vraisemblablement pas d'origine criminelle mais accidentelle : court-circuit, mégot laissé sur le chantier.

Mais un mauvais entretien des installations électriques et une série de dysfonctionnements le soir du sinistre auraient contribué à rendre l'incendie plus grave qu'il aurait dû être.

L'utilisation des dons suscite des interrogations

La Cour des comptes s'interroge aussi sur la façon dont sont utilisés les dons. L'institution, qui contrôle la collecte et l'emploi des dons versés pour la reconstruction, note que l'argent n'est pas exclusivement réservé aux travaux, à la restauration et à la formation des métiers du patrimoine utiles au chantier.

Selon France Inter , les premiers chantiers nécessaires, d'urgence immédiate, ont bien été financés par les dons. Mais les dépenses de fonctionnement courantes de l'établissement public (salaires de quarante personnes, loyer du bâtiment utilisé, communication, etc.), de l'ordre de cinq millions d'euros par an, sont aussi financées par les dons. Or, la loi adoptée pour organiser la souscription nationale, est claire : les fonds récoltés sont exclusivement destinés au financement des travaux de conservation et de restauration.

Les Sages soulignent par ailleurs qu'à ce stade, sur les 825 millions d'euros de dons annoncés, 184 ont été effectivement versés et 640 demeurent des promesses.

"Le problème est qu'il y a une débudgétisation, c'est-à-dire que normalement, un établissement public de ce type doit être financé sur des fonds publics. Or, là, c'est l'argent des donateurs qui est utilisé. Et ces donateurs envisagent ces dons uniquement pour la restauration de la cathédrale. Non pas pour la valorisation des abords, la communication ou le fonctionnement de cet établissement public", a précisé Pierre Moscovici.