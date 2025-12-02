Incendie de Hong Kong: au moins 156 morts, les autorités annoncent une enquête "indépendante"

Sur cette photo diffusée par la police hongkongaise le 1er décembre 2025, des agents chargés d'identifier les victimes de l'incendie travaillent sur les lieux de l'incendie du complexe de Wang Fuk Court à Tai Po (Hong Kong) ( HONG KONG POLICE FORCE / - )

Le dirigeant de Hong Kong a annoncé mardi la création d'un "comité indépendant" pour enquêter sur les causes de l'incendie qui a ravagé un complexe résidentiel la semaine dernière, faisant au moins 156 morts.

Selon les autorités, les flammes se sont propagées rapidement via les filets utilisés sur des échafaudages, non conformes aux normes incendie.

Le feu a ravagé cinq des sept tours du complexe résidentiel en rénovation de Wang Fuk Court situé dans la banlieue nord de la ville, forçant des milliers de personnes à quitter leur domicile.

Sur les 156 personnes décédées, 29 n'ont pas encore été identifiées, a indiqué la police mardi soir devant des journalistes. Une trentaine de personnes sont toujours portées disparues.

L'organisme anti-corruption de Hong Kong et la police, qui mènent une enquête conjointe sur l'incendie, le pire qu'ait connu le territoire depuis 1948, ont arrêté 15 personnes soupçonnées d'homicide involontaire.

"Je vais mettre en place un comité indépendant, chargé de mener une enquête approfondie et exhaustive afin de réformer le système de construction, et d'éviter que de telles tragédies ne se reproduisent à l'avenir", a déclaré le chef de l'exécutif, John Lee, ajoutant que le comité serait présidé par un juge.

Alors que Hong Kong ploie sous une chape de tristesse, les médias locaux ont rapporté l'arrestation de plusieurs personnes réclamant des réponses et que justice soit faite.

Icy Luo, une habitante de 27 ans venue prier pour les victimes, a estimé auprès de l'AFP que "la vérité sur cette affaire (était) encore loin d'être totalement établie".

- "Enquête transparente" -

Le dirigeant de Hong Kong, John Lee (centre), observe trois minutes de silence, le 29 novembre 2025 à Hong Kong ( AFP / Peter PARKS )

Un étudiant de 24 ans, Miles Kwan, à l'origine avec d'autres d'une pétition réclamant des comptes après l'incendie, a été arrêté par la police pour "intention séditieuse".

La pétition en ligne, qui avait recueilli plus de 10.000 signatures en moins d'une journée, a été supprimée. Un journaliste de l'AFP a vu lundi Miles Kwan quitter le commissariat du district de Cheung Sha Wan en taxi.

Deux autres personnes, dont l'ancien conseiller de district Kenneth Cheung, ont également été arrêtées par la police, selon les médias locaux. Kenneth Cheung a écrit sur Facebook lundi avoir été libéré sous caution.

Human Rights Watch (HRW) a exhorté mardi le gouvernement de Hong Kong à "garantir une enquête transparente et à établir les responsabilités".

"Il est crucial de ne pas traiter comme des criminels ceux qui réclament des réponses après ce tragique incendie", a déclaré Elaine Pearson, directrice de la division Asie de HRW, ajoutant que la catastrophe "soulève de sérieuses inquiétudes" quant à l'influence de Pékin à Hong Kong.

Interrogé au sujet des arrestations, M. Lee a déclaré à l'AFP qu'il ne "tolérerait aucun délit, et en particulier ceux qui exploitent la tragédie que nous traversons".

- "Commissions d'enquête" -

Des personnes déposent des fleurs et rendent hommage aux victimes de l'incendie meurtrier de Wang Fuk Court, le 1er décembre 2025 à Hong Kong ( AFP / Peter PARKS )

Hong Kong, territoire chinois à statut spécial, dispose d'un mécanisme juridique permettant de mettre en place des "commissions d'enquête", généralement dirigées par des juges pour traiter de dossiers complexes, une pratique héritée de l'époque coloniale britannique.

Mardi, John Lee a utilisé un terme différent, celui de "comité indépendant".

Le dirigeant a déclaré à l'AFP que les autorités avaient identifié plusieurs défaillances et que des réformes seraient nécessaires en matière de sécurité, de supervision, de construction et de normes d'entretien.

"Les coupables ont tenté de mélanger des filets non conformes avec des filets conformes afin de tromper les organismes d'inspection et les forces de l'ordre", a affirmé John Lee.

Hong Kong, rétrocédé à la Chine par le Royaume-Uni en 1997, a vu le contrôle de Pékin se resserrer avec une loi de sécurité nationale stricte promulguée en 2020 en réaction aux manifestations pro-démocratie.

Un loi a porté l'année dernière à sept ans la peine encourue pour sédition. Depuis début de novembre, Hong Kong a arrêté 348 personnes pour divers délits liés à la sécurité nationale et en a condamné 172.

- "Plus d'importance" -

De la fumée s'échappe des immeubles après un incendie mortel dans le district Tai Po de Hong Kong le 27 novembre 2025 ( AFP / Dale DE LA REY )

Près des tours, des murs, poteaux et bancs ont été recouverts de notes portant des messages de soutien, un procédé utilisé lors des manifestations prodémocratie de 2019.

Plusieurs familles se sont rendues à Wang Fuk Court lundi pour commencer les rites funéraires traditionnels, qui doivent se poursuivre mardi.

Une femme de 30 ans, pleure en écrivant ses condoléances sur un petit bout de papier.

"Il faut absolument qu'une enquête soit menée pour déterminer les responsabilités, y compris celles des membres du gouvernement", dit-elle à l'AFP, tout en se disant pessimiste sur une telle enquête sous la tutelle de Pékin. "L'avis des Hongkongais, selon elle, n'a plus d'importance, car le gouvernement bénéficie d'un soutien très puissant".