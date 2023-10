Incendie dans une discothèque en Espagne: au moins treize morts

Les services de secours bouclent la rue où un incendie meurtrier a dévasté une discothèque, à Murcie en Espagne le 1er octobre 2023 ( AFP / Javier CARRION )

Au moins treize personnes sont mortes dimanche matin dans l'incendie d'une discothèque à Murcie, dans le Sud-Est de l'Espagne, un bilan qui ne cesse de s'alourdir car la police continue à chercher des corps dans les décombres.

"Six nouveaux cadavres ont été retrouvés dans les décombres de la discothèque. Le bilan s'élève à treize morts. D'autres victimes sont encore possibles", ont annoncé peu avant 14H00 (12H00 GMT) les secours d'urgence.

Quelques minutes auparavant, le maire de Murcie, José Ballesta, avait expliqué à la presse sur les lieux du drame, en annonçant une extraction de quatre cadavres, que d'autres étaient encore coincés et n'avait pas écarté l'éventualité de trouver d'autres corps dans les décombres.

"Les pompiers continuent à s'activer sur les lieux et n'écartent pas la possibilité de trouver de nouvelles victimes", préviennent depuis plusieurs heures les secours.

Le feu, qui s'est déclaré vers six heures du matin (04H00 GMT) dans cette boîte de nuit située dans le quartier d'Atalayas à Murcie était "à l'intérieur d'une gravité extrême", a expliqué le maire.

Les pompiers, dépêchés sur place à 7H00, sont parvenus à éteindre l'incendie à 8H00 mais "il reste des cadavres à sortir" des décombres, une tâche compliqué étant donné le "risque avéré d'effondrement", a précisé l'édile.

Quatre personnes ont également été blessées --deux femmes de 22 et 25 ans et deux hommes de 41 et 45 ans-- après avoir inhalé de la fumée.

"La zone est encore en cours de reconnaissance", a insisté le maire.

"Priorité est donnée à la localisation des corps" dans le bâtiment, a indiqué à l'AFP une porte-parole de la police nationale.

"La police scientifique et les pompiers continuent à localiser les éventuels disparus car il y avait un anniversaire hier soir et les participants n'ont pas tous été retrouvés", a-t-elle poursuivi.

"L'enquête n'a pas encore démarré puisque le bilan n'est pas établi. Par conséquent, il n'y aucune piste privilégiée pour le moment", a-t-elle ajouté.

"Les experts de la police scientifique et judiciaire se sont déployés (...) pour enquêter", a annoncé la police nationale sur le réseau social "X", anciennement Twitter, alors que selon les premières informations fournies par les autorités, l'incendie s'est déclaré au premier étage de la discothèque.

- Trois jours de deuil -

Douze véhicules de secours, 40 pompiers, ainsi qu'une vingtaine de policiers auront été nécessaires pour venir à bout des flammes selon les autorités.

D'après les photos diffusées par les secours, il s'agit de la discothèque "Teatre", dont la devanture - qui était jaune et rouge - a été dévorée par les flammes.

Les clichés montrent les lances à eau des camions de pompiers continuant d'asperger la façade noircie dans une rue envahie par les véhicules de secours, avec une fumée épaisse s'échappant du toit de la discothèque.

Le Premier ministre en fonctions, Pedro Sanchez, a exprimé sur X toute son "affection" et sa "solidarité avec les victimes et les proches de l'incendie tragique survenu à l'aube dans une discothèque de Murcie".

Des pompiers transportent une civière après un incendie meurtrier dans une discothèque, à Murcie en Espagne le 1er octobre 2023 ( AFP / Javier CARRION )

Le maire de Murcie a décrété trois jours de deuil en mémoire des victimes et la municipalité a mis en place une cellule d'accueil pour les proches des victimes au Palais des sports d'Atalayas.

"Je suis vraiment désolé et je veux accompagner dans leur douleur les familles des victimes de l'incendie survenu ce matin à Murcie. Toute ma reconnaissance et ma gratitude aux services d'urgence", a également commenté le dirigeant de la droite Alberto Núñez Feijóo, également sur X.

En 1990, 43 personnes avaient péri dans l'incendie d'une discothèque à Saragosse (Aragon, Nord-Est).