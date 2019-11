Incendie dans les locaux du Crous à Caen, la thèse de l'acte volontaire privilégiée

Le Crous de l'université de Caen (Calvados) a été incendié dans la nuit de dimanche à ce lundi. France 3 précise que les flammes sont parties du hall d'entrée du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires.Il s'agit d'un bâtiment administratif où personne n'habite. Il restera fermé ce lundi au moins. Les faits se seraient produits vers 1h30. Le sinistre a été contenu à hauteur du hall. Les services administratifs du Crous #Normandie Pôle de #Caen sont exceptionnellement fermés ce jour. Merci de votre compréhension.-- Crous_Normandie (@Crous_Normandie) November 18, 2019 Dans un communiqué, le réseau des Crous, le Cnous (Centre national des œuvres universitaires et scolaires) salue la « réactivité des personnels de veille et des secours. Les pompiers sont intervenus. Le hall du bâtiment est hors d'usage, mais le reste des locaux a pu être préservé ». Faisant part de son « indignation », le Cnous explique avoir déposé plainte.« La précarité tue »Un message a été inscrit à l'entrée du bâtiment du Crous de Caen : « La précarité tue. » Cette indication qui renverrait à l'affaire d'un étudiant qui a tenté de s'immoler à Lyon après que sa bourse a été supprimée incite les enquêteurs à pencher pour un acte criminel. Virginie Catherine, directrice du Crous de Normandie, explique à « Ouest-France » que le tag est « concomitant à l'incendie ».Le drame de Lyon, en début de semaine dernière, a provoqué des mobilisations parfois ponctuées d'incidents sur des campus à Paris, Lyon où Lille. A Lyon 2, où le campus de Bron a été plusieurs fois bloqué par des étudiants la semaine dernière, une assemblée générale est prévue mardi, rappelle l'AFP, pour décider de nouvelles actions éventuelles.Ce lundi, c'est le campus de Bordeaux-Montaigne qui est bloqué. L'ensemble des bâtiments d'enseignement est « inaccessible », fait savoir la présidence. null Notre ...