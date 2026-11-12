 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Incendie d'un lycée à Nantes : les élèves accueillis lundi, des travaux toujours en cours
information fournie par AFP 12/11/2026 à 15:57

Ajouter Boursorama à vos sources

Les secours devant l'entrée incendiée du lycée Nelson Mandela à Nantes le 1er octobre 2026 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Les secours devant l'entrée incendiée du lycée Nelson Mandela à Nantes le 1er octobre 2026 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Le lycée Nelson-Mandela de Nantes, en partie incendié début octobre lors d'un blocage, rouvrira partiellement ses portes lundi, tandis que les travaux se poursuivront sur la partie des bâtiments encore endommagée, ont annoncé jeudi la région et le proviseur.

"C'est comme une seconde rentrée qui aura lieu, après un travail gigantesque mené par les équipes du lycée et de la région", s'est félicité jeudi lors d'une conférence de presse, Giovanni Colavecchi, proviseur du lycée.

À partir de lundi, 1.500 élèves, une centaine d'enseignants et une cinquantaine d’agents régionaux pourront de nouveau être accueillis dans le lycée, moyennant quelques aménagements.

L'établissement a été scindé en deux. D'un côté, la scolarité, de l'autre, la poursuite des travaux, pour encore plusieurs mois.

Car les stigmates de l’incendie sont toujours bien visibles : le hall d’accueil a été ravagé par les flammes, qui ont aussi touché la salle de cantine, léché sept salles de classe et abîmé la toiture de l’internat, rendant les chambres inaccessibles, a constaté l'AFP.

"Ce ne sera pas tout à fait le même établissement qu’avant mais tout a été fait pour accueillir à nouveau les élèves", a indiqué André Martin, vice-président de la région Pays de la Loire, en charge des lycées.

Jeudi, des machines étaient encore à pied d’œuvre pour retirer la charpente afin de réaliser des diagnostics et de remplacer les parties endommagées.

Et pour assurer dès lundi la restauration des élèves, dont les repas seront livrés, un barnum doit être installé sous le préau.

La région dit avoir débloqué 850.000 euros pour cette remise en service partielle, sur une enveloppe globale estimée à au moins quatre millions d’euros.

Les 200 élèves des classes préparatoires restent pour leur part accueillis dans des établissements extérieurs, tandis que 165 internes sont répartis dans plusieurs lycées.

"Le surcoût lié aux trajets et aux repas sera intégralement pris en charge", a assuré André Martin.

L'établissement avait été partiellement incendié le 1er octobre dans le cadre du mouvement lycéen, assorti de blocages des établissements scolaires.

Deux élèves du lycée, âgés de 16 ans, ont été mis en examen début novembre pour avoir provoqué cet incendie.

"Cela me fait mal au cœur de savoir que des élèves s’en sont pris à leur lycée", a réagi le proviseur. "Cela appelle des réponses politiques."

Blocus des lycées
17 octobre
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Maïssa, à Paris le 6 novembre 2026 ( AFP / Simon WOHLFAHRT )
    Ado éborgnée à Mulhouse : une information judiciaire ouverte
    information fournie par AFP 12.11.2026 16:06 

    Une information judiciaire a été ouverte "pour établir la vérité" sur les conditions dans lesquelles une adolescente a été éborgnée lors de la manifestation du 17 octobre à Mulhouse (Haut-Rhin), a annoncé jeudi le procureur. Maïssa, qui a eu 18 ans quelques jours ... Lire la suite

  • Veolia a inauguré une usine de recyclage de batteries à Malancourt-la-Montagne, en Moselle, le 12 novembre 2026 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    Veolia inaugure une usine de recyclage de batteries dans l'est de la France
    information fournie par AFP 12.11.2026 16:03 

    Veolia a inauguré jeudi en Moselle une usine de recyclage de batteries pour, dans un premier temps, alimenter les industries européennes en métaux critiques, avant, à terme, d'approvisionner des gigafactories de batteries pour véhicules électriques qui commencent ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron à son arrivée au sommet continental à Dublin, le 12 novembre 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )
    Pourparlers sur l'Ukraine: Berlin et Paris temporisent sur un émissaire européen
    information fournie par AFP 12.11.2026 15:04 

    La France et l'Allemagne ont toutes deux temporisé jeudi sur la nécessité de nommer un représentant européen aux pourparlers sur l'Ukraine, jugeant plus important que l'Europe ait une "vision claire" sur ce qu'elle veut et que Moscou accepte enfin de négocier. ... Lire la suite

  • La ministre de l'Agriculture Annie Genevard le 12 novembre 2026 à Paris ( POOL / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Agriculture : 725 millions d'euros pour le plan de relance
    information fournie par AFP 12.11.2026 15:02 

    Le plan de relance agricole pour 2027, qui doit notamment aider à l'adaptation climatique et renforcer la production dans les filières prioritaires, s'élèvera au final à 725 millions d'euros, pour un secteur qui a eu à subir une sécheresse extrême et une série ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank