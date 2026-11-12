Incendie d'un lycée à Nantes : les élèves accueillis lundi, des travaux toujours en cours

Les secours devant l'entrée incendiée du lycée Nelson Mandela à Nantes le 1er octobre 2026 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Le lycée Nelson-Mandela de Nantes, en partie incendié début octobre lors d'un blocage, rouvrira partiellement ses portes lundi, tandis que les travaux se poursuivront sur la partie des bâtiments encore endommagée, ont annoncé jeudi la région et le proviseur.

"C'est comme une seconde rentrée qui aura lieu, après un travail gigantesque mené par les équipes du lycée et de la région", s'est félicité jeudi lors d'une conférence de presse, Giovanni Colavecchi, proviseur du lycée.

À partir de lundi, 1.500 élèves, une centaine d'enseignants et une cinquantaine d’agents régionaux pourront de nouveau être accueillis dans le lycée, moyennant quelques aménagements.

L'établissement a été scindé en deux. D'un côté, la scolarité, de l'autre, la poursuite des travaux, pour encore plusieurs mois.

Car les stigmates de l’incendie sont toujours bien visibles : le hall d’accueil a été ravagé par les flammes, qui ont aussi touché la salle de cantine, léché sept salles de classe et abîmé la toiture de l’internat, rendant les chambres inaccessibles, a constaté l'AFP.

"Ce ne sera pas tout à fait le même établissement qu’avant mais tout a été fait pour accueillir à nouveau les élèves", a indiqué André Martin, vice-président de la région Pays de la Loire, en charge des lycées.

Jeudi, des machines étaient encore à pied d’œuvre pour retirer la charpente afin de réaliser des diagnostics et de remplacer les parties endommagées.

Et pour assurer dès lundi la restauration des élèves, dont les repas seront livrés, un barnum doit être installé sous le préau.

La région dit avoir débloqué 850.000 euros pour cette remise en service partielle, sur une enveloppe globale estimée à au moins quatre millions d’euros.

Les 200 élèves des classes préparatoires restent pour leur part accueillis dans des établissements extérieurs, tandis que 165 internes sont répartis dans plusieurs lycées.

"Le surcoût lié aux trajets et aux repas sera intégralement pris en charge", a assuré André Martin.

L'établissement avait été partiellement incendié le 1er octobre dans le cadre du mouvement lycéen, assorti de blocages des établissements scolaires.

Deux élèves du lycée, âgés de 16 ans, ont été mis en examen début novembre pour avoir provoqué cet incendie.

"Cela me fait mal au cœur de savoir que des élèves s’en sont pris à leur lycée", a réagi le proviseur. "Cela appelle des réponses politiques."