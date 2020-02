Incendie "contenu" en Corse, dispositif réduit

Photo non datée diffusée par les sapeur pompiers de Corse le 5 février 2020 montrant la fumée des incendies près de Sari-Solenzara, en Corse ( Sapeurs Pompiers de Corse / Handout )

L'incendie, qui a ravagé en Corse-du-Sud plus d'un millier d'hectares de forêt et de maquis, est "contenu" et le dispositif de lutte contre le feu a été réduit, ont indiqué les pompiers jeudi.

"La situation est beaucoup plus favorable sur le terrain en raison de la chute du vent ce qui facilite le travail des deux Canadair en appui", a indiqué jeudi la préfecture de Corse-du-Sud.

Au total, jeudi à la mi-journée, outre les deux avions bombardier d'eau, 295 personnels, tous services confondus, et 51 véhicules étaient engagés sur ce feu qui "a baissé d'intensité" mais reste "très actif", a indiqué le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis). Mercredi, 350 personnes et 100 véhicules dont quatre avions bombardiers d'eau, qui ont effectués "80 largages", étaient engagés.

L'incendie a ravagé une surface provisoirement estimée à "1.100 hectares" de résineux et de maquis et "l'ensemble des lisières --20 km-- présente de nombreux foyers ou des points chauds", a précisé le Codis qui avait annoncé mercredi soir qu'un sapeur-pompier volontaire a été légèrement blessé après une chute lors des opérations de mercredi.

Le feu, qui n'a pas fait de victimes, s'est déclenché mardi matin sur la commune de Quenza (Corse-du-Sud) au milieu de pins maritimes et s'est rapidement étendu dans une forêt et une vallée avoisinantes en raison des vents violents de la tempête Hervé ayant balayé la Corse ce jour-là.

"Ce qui se passe aujourd'hui en Corse est révélateur du réchauffement climatique", a estimé mercredi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner depuis le poste de commandement feu installé dans la mairie annexe de Solaro (Haute-Corse).

L'incendie n'est "pas maîtrisé mais il est contenu", a-t-il ajouté, précisant qu'il "faudra peut-être plusieurs jours" pour en venir à bout.

Pour le président indépendantiste de l'Assemblée de Corse Jean-Guy Talamoni, la décision "d'alléger le dispositif de moyens aériens", qu'il attribue à M. Castaner, "est incompréhensible", a-t-il écrit sur Twitter.

Sur le terrain, 120 pompiers des services d'incendie et de secours du Var, des Bouches-du-Rhône, des Alpes-de-Haute-Provence et du bataillon des marins-pompiers de Marseille sont arrivés mercredi du continent pour épauler et soulager les 200 pompiers et spécialistes à pied d'oeuvre depuis mardi.

Une enquête a été ouverte par le parquet d'Ajaccio et des investigations sont en cours pour essayer de déterminer l'origine du feu.

mc/bbm/rhl