Incendie aux abords de Narbonne, une maison détruite, quatre endommagées

Des pompiers éteignent un feu qui a brûlé 70 hectares de végétation, détruisant une maison et en endommageant quatre autres, le 10 septembre 2024 à Narbonne, dans l'Aude ( AFP / IDRISS BIGOU-GILLES )

Un incendie, attisé par le vent, a brûlé mardi "entre 60 et 70 hectares" de végétation près de Narbonne (Aude) où une maison a été détruite et quatre endommagées, a indiqué à l'AFP le sous-préfet de l'Aude, complétant un premier bilan.

Le feu s'est déclaré vers 15h30 au sud-ouest de la ville et, "alimenté par un vent fort", a brûlé "entre 60 et 70 hectares environ" avant de menacer un "quartier résidentiel", a d'abord indiqué à l'AFP la préfecture.

Sur place, une maison a été "complètement détruite" tout comme trois voitures "par propagation", et quatre autres habitations ont été "endommagées", a précisé le sous-préfet de l'Aude Rémi Recio, alors qu'un premier bilan préfectoral faisait état de trois maisons endommagées.

Des voitures calcinées après un feu qui a brûlé 70 hectares de végétation, détruisant une maison et en endommageant quatre autres, le 10 septembre 2024 à Narbonne, dans l'Aude ( AFP / IDRISS BIGOU-GILLES )

Il n'y a eu aucune victime, a-t-il affirmé, seul un sapeur-pompier ayant été "incommodé par les fumées" et pris en charge par ses collègues.

"Le feu est fixé" et ne progresse donc plus, a annoncé M. Recio peu avant 20h00, ajoutant: "on va basculer sur le dispositif de nuit de surveillance et de noyage, avec une attention particulière car une partie du feu s'est passée en zone urbaine".

"Il va y avoir une reconnaissance maison par maison pour être sûr qu'on n'ait pas des combles ayant reçu des escarbilles synonymes d'un point chaud susceptible de repartir".

"L'idée évidemment, c'est de s'assurer que l'on n'a pas de reprise de feu dans la nuit", a-t-il ajouté.

Un pompier éteint un feu qui a brûlé 70 hectares de végétation, détruisant une maison et en endommageant quatre autres, le 10 septembre 2024 à Narbonne, dans l'Aude ( AFP / IDRISS BIGOU-GILLES )

Un périmètre de sécurité a été établi et les populations sur place sont appelées à rester chez elles, la situation n'exigeant pas de mesure d'évacuation, a-t-on ajouté à la préfecture, seuls les habitants des maisons touchées par le feu ayant été mis en sécurité.

Au total, quelque 400 sapeurs-pompiers et "sept moyens aériens" - "quatre Canadair, deux Dash et un hélicoptère Puma", selon les précisions du sous-préfet de l'Aude, ont été déployés sur la zone.

"L'origine du sinistre est actuellement inconnue", a par ailleurs indiqué la préfecture.