Incendie à la Rotonde : un suspect mis en examen

L'enquête progresse dans l'affaire de l'incendie de la Rotonde. L'homme soupçonné d'être impliqué dans l'incendie mi-janvier de "La Rotonde", brasserie parisienne prisée du président Emmanuel Macron, qui a été placé vendredi en garde à vue, a été mis en examen, selon les informations de BFM TV.Lire aussi INFO LE POINT. Incendie de La Rotonde : le suspect garde le silence Après avoir été présenté à un juge d'instruction, il a été mis en examen du chef de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et a été placé en détention provisoire, comme le parquet l'avait requis. L'individu est également soupçonné d'avoir pris part à une autre tentative d'incendie vis-à-vis du même établissement quelques jours plus tôt.Lire aussi La Rotonde, brasserie prisée par Emmanuel Macron, victime d'un départ de feuUne enquête avait été confiée à la sûreté territoriale de Paris après un départ de feu, le 18 janvier dans la nuit, sur la terrasse fermée de cette brasserie du quartier Montparnasse à Paris, où Emmanuel Macron avait fêté sa qualification pour le second tour de la présidentielle en 2017 face à Marine Le Pen. L'incendie avait été rapidement circonscrit. A l'époque, un des co-gérants de l'établissement avait raconté que des intrus avaient "cassé une vitre de la terrasse au rez-de-chaussée" puis avaient mis le feu.