Inarrêtable, Bologne s’offre le Hellas

Thiago à la mode !

Bologne n’en finit plus de rêver. Ce vendredi soir, les Rossoblù ont également scalpé le relégable du Hellas (2-0), pour signer leur 5 e succès consécutif en Serie A. Quatrièmes (avec deux matchs en plus par rapport à l’Atalanta), ils continuent de légitimement aspirer à retrouver la Ligue des champions nouvelle formule, tant l’écart avec la Roma et la Lazio semble se creuser peu à peu.…

