Imran Louza, label maison du FC Nantes

Depuis le début de saison, le FC Nantes s'appuie de plus en plus sur son centre de formation, et notamment sur la talentueuse génération 1999. Parmi celle-ci, Imran Louza, 20 ans, a sérieusement tapé dans l'œil de Christian Gourcuff, au point de s'imposer comme un titulaire en puissance chez les Canaris.

Made in Nantes

Dans la froideur d'un 32de finale de Coupe de France, il fallait un coup de chaud. Ce vendredi 4 janvier, la Beaujoire doit attendre la 71minute pour avoir le droit à son petit frisson. Le jeune Imran Louza a 19 ans, connaît sa première titularisation dans le groupe professionnel du FC Nantes, et en profite pour marquer le premier but de sa carrière lors d'un succès tranquille contre Châteauroux (4-1) devant un peu plus de 10 000 spectateurs. Le milieu de terrain inscrit le pion du 3-1, d'une jolie frappe enroulée du gauche, sans contrôle, après un service de Kalifa Coulibaly. ", hallucine-t-il dans les coulisses de l'enceinte nantaise après la rencontre." La première pierre posée par un mec quasiment devenu incontournable chez les Jaune et Vert dix mois plus tard.Il faut comprendre l'émotion du bonhomme : Imran Louza est un enfant de Nantes. Né dans la Cité des Ducs, il grandit dans les quartiers nord de la ville et commence à tâter le cuir à l'Étoile du Cens, un club nantais. Mais le talent du petit gaucher ne met pas longtemps à taper dans l'œil des dirigeants